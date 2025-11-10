Advertisement
trendingNow12996016
Hindi Newsक्रिकेट

ODI में बिना शतक जड़े रवींद्र जडेजा के नाम अद्भुत रिकॉर्ड, लिस्ट में दूसरा नाम देख लगेगा झटका

Most runs in a career without a hundred in ODIs:रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक 204 मुकाबले खेले हैं और 32.62 की औसत से 2806 रन बनाए हैं. स्टार ऑलराउंडर इस फॉर्मेट में तीन हजार रन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पहले शतक का इंतजार है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most runs without a hundred in ODIs
Most runs without a hundred in ODIs

Most runs in a career without a hundred in ODIs: भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने साल 2009 में एकदिवसीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी. जडेजा उन टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. 

रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक 204 मुकाबले खेले हैं और 32.62 की औसत से 2806 रन बनाए हैं. स्टार ऑलराउंडर इस फॉर्मेट में तीन हजार रन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पहले शतक का इंतजार है. आइए नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिन्होंने ODI में बिना सेंचुरी जड़े सबसे अधिक रन बनाए हैं. 

मिस्बाह उल हक (Misbah ul Haq)

Add Zee News as a Preferred Source

इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक टॉप पर हैं. मिस्बाह के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अपने 13 साल के ODI करियर में रनों का अंबार तो लगाया, लेकिन कभी भी सौ का आंकड़ा नहीं छू सके. पूर्व पाक क्रिकेटर ने बिना शतक जड़े इस फॉर्मेट में 5122 रन बना दिए. हालांकि, मिस्बाह के नाम 42 अर्धशतक जरूर है. 

वसीम अकरम (Wasim Akram)

पाकिस्तान के पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले अकरम ने बल्लेबाजी से भी जलवा दिखाया और वनडे इंटरनेशनल में 3717 रन बनाए. हालांकि, वो कभी भी शतक नहीं जड़ सके. 

मोईन खान (Moin Khan)

इस लिस्ट में तीसरा नाम भी पाकिस्तान के क्रिकेटर का है. पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मोईन खान ने 219 ODI मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनका करियर बिना शतक जड़े ही खत्म हो गया. इस दौरान मोईन ने 12 अर्धशतक की मदद से 3266 रन बनाए. 

हीथ स्ट्रीक (Heath Streak)

जिम्बॉब्वे के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक भी 12 सालों के ODI करियर में सौ का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सके. वो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. हीथ स्ट्रीक ने 189 मुकाबलों में 13 फिफ्टी की मदद से 2943 रन बनाए.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 'सर' जडेजा के ODI करियर में अभी भी शतक जड़ने का सपना अधूरा है. हालांकि, बिना सेंचुरी जड़े उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 2806 रन बनाए हैं, जो तारीफ के योग्य है. जडेजा ने इस फॉर्मेट में 13 अर्धशतक ठोके हैं.

ये भी पढ़ें: 'ये बेशर्म लोग...' गावस्कर ने वर्ल्ड चैंपियन बनीं भारत की बेटियों को क्यों दी वार्निंग? फटकार लगाते हुए खोला बड़ा राज

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadeja

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ
India Bhutan News
भारत का वो इलाका, जहां भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, जानें आगे क्या हुआ