ODI में बिना शतक जड़े रवींद्र जडेजा के नाम अद्भुत रिकॉर्ड, लिस्ट में दूसरा नाम देख लगेगा झटका

Most runs in a career without a hundred in ODIs: भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने साल 2009 में एकदिवसीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी. जडेजा उन टॉप-5 खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक 204 मुकाबले खेले हैं और 32.62 की औसत से 2806 रन बनाए हैं. स्टार ऑलराउंडर इस फॉर्मेट में तीन हजार रन के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पहले शतक का इंतजार है. आइए नजर डालते हैं उन 5 खिलाड़ियों पर जिन्होंने ODI में बिना सेंचुरी जड़े सबसे अधिक रन बनाए हैं.

मिस्बाह उल हक (Misbah ul Haq)

इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक टॉप पर हैं. मिस्बाह के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अपने 13 साल के ODI करियर में रनों का अंबार तो लगाया, लेकिन कभी भी सौ का आंकड़ा नहीं छू सके. पूर्व पाक क्रिकेटर ने बिना शतक जड़े इस फॉर्मेट में 5122 रन बना दिए. हालांकि, मिस्बाह के नाम 42 अर्धशतक जरूर है.

वसीम अकरम (Wasim Akram)

पाकिस्तान के पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले अकरम ने बल्लेबाजी से भी जलवा दिखाया और वनडे इंटरनेशनल में 3717 रन बनाए. हालांकि, वो कभी भी शतक नहीं जड़ सके.

मोईन खान (Moin Khan)

इस लिस्ट में तीसरा नाम भी पाकिस्तान के क्रिकेटर का है. पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज मोईन खान ने 219 ODI मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनका करियर बिना शतक जड़े ही खत्म हो गया. इस दौरान मोईन ने 12 अर्धशतक की मदद से 3266 रन बनाए.

हीथ स्ट्रीक (Heath Streak)

जिम्बॉब्वे के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक भी 12 सालों के ODI करियर में सौ का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सके. वो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. हीथ स्ट्रीक ने 189 मुकाबलों में 13 फिफ्टी की मदद से 2943 रन बनाए.

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja)

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. 'सर' जडेजा के ODI करियर में अभी भी शतक जड़ने का सपना अधूरा है. हालांकि, बिना सेंचुरी जड़े उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 2806 रन बनाए हैं, जो तारीफ के योग्य है. जडेजा ने इस फॉर्मेट में 13 अर्धशतक ठोके हैं.

