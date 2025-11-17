Advertisement
गजब रिकॉर्ड: 10 विकेट और 100+ रन.. जडेजा-अश्विन के लिए सपना रह गया ये रिकॉर्ड, दुनिया में 4 ऑलराउंडर ही कर पाए ये अजूबा

Nov 17, 2025, 05:04 PM IST
Unique Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण होते हैं. भारत के दिग्गज ऑलराउंडर्स में रवींद्र जडेजा और आर अश्विन का नाम आता है, जिन्होंने टेस्ट में अपने हरफनमौला प्रदर्शन से कई उपलब्धियां हासिल की हैं. लेकिन एक ही टेस्ट मैच में शतक ठोकना और 10 विकेट चटकाना, ये रिकॉर्ड इन दिग्गजों के लिए सपना रह गया. दुनिया के चार ऑलराउंडर्स ही ये कारनामा कर पाए हैं. अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा ले चुके हैं, लेकिन जडेजा जिस फॉर्म में हैं तो उनके पास इस उपलब्धि को हासिल करने का गोल्डन चांस होगा. 

नंबर-1 पर कौन?

आइए, इस दुर्लभ रिकॉर्ड की कहानी को करीब से समझें. सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया के एलन डेविडसन की. साल 1960 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में उन्होंने बल्ले से 44 और 80 रन बनाए, जो कुल मिलाकर 124 रन का योग था. गेंद से उन्होंने पहली पारी में 5/135 और दूसरी में 6/87 का कमाल दिखाया. ये उनका शतक नहीं था, लेकिन एक ऑलराउंडर के तौर पर 100+ रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने. इस प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता और डेविडसन की ऑलराउंड क्षमता का लोहा मनवाया.

इंग्लैंड के 'बीफी' भी शामिल

फिर आया इंग्लैंड का 'बीफी' यानी इयान बाथम का नाम. साल 1980 में भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने इतिहास रचा. भारत की पहली पारी में 6/58 लेकर उन्हें 242 पर ढेर किया. इंग्लैंड की पहली पारी में टीम 58/5 पर लड़खड़ा रही थी, तभी बाथम ने 114 रनों की पारी खेली, जो 144 गेंदों पर आई. दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर कुल 13 विकेट झटके. इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. बाथम का हरफनमौला प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि मैच अकेले उनके कंधों पर सवार हो गया.

पाकिस्तान के इस ऑलराउंडर का भी नाम 

पाकिस्तान के इमरान खान का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. साल 1983 में लाहौर टेस्ट में भारत के खिलाफ ये कारनामा दोहराया. भारत ने टॉस जीतकर 372 रन बनाए, लेकिन इमरान ने 6/98 लिया. पाकिस्तान की पहली पारी में उन्होंने 117 रनों का शतक लगाया, जिसमें जावेद मियांदाद (126) और जैहीर अब्बास (168) जैसे सितारों का साथ था. टीम ने 652 रन ठोके. दूसरी पारी में 5/82 लेकर भारत को 286 पर रोका. पाकिस्तान ने 7 रनों का लक्ष्य 10 विकेट से हासिल किया. इमरान का ये मैच न सिर्फ रिकॉर्ड, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय बना.

ये भी पढ़ें.. शॉकिंग: 28 की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट की मौत से पसरा मातम, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, सदमे में खेल जगत

शाकिब ने भी किया ये कारनामा

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2014 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ढाका टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 137 रनों का शतक लगाया. गेंद से 5/80 और 5/44 लेकर कुल 10 विकेट लिए. बांग्लादेश ने 162 रनों से जीत हासिल की. शाकिब 21वीं सदी के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये किया.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय.

Cricket records

Trending news

