Advertisement
trendingNow12999174
Hindi Newsक्रिकेट

रियान पराग होंगे साइडलाइन... रवींद्र जडेजा को मिलेगी RR की कमान, जड्डू की डिमांड पर खुलासा

CSK and RR Trade: आईपीएल 2026 के लिए माहौल अभी से गर्म हो गया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की ट्रेड के चर्चे पूरे देश में हैं. 2 दिन पहले रिपोर्ट्स से पता चला कि डील लगभग पक्की हो गई है और रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल होने जा रहे हैं. अब जडेजा की डिमांड का भी खुलासा हो गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja

CSK and RR Trade: आईपीएल 2026 के लिए माहौल अभी से गर्म हो गया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की ट्रेड के चर्चे पूरे देश में हैं. 2 दिन पहले रिपोर्ट्स से पता चला कि डील लगभग पक्की हो गई है और रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल होने जा रहे हैं. अब जडेजा की डिमांड का भी खुलासा हो गया है. पिछले सीजन संजू सैमसन की जगह कुछ मैचों में रियान पराग को कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब रियान पराग साइडलाइन हो सकते हैं. 

जडेजा ने की थी ये डिमांड

रवींद्र जडेजा के RR में शामिल होने के बाद कप्तानी मिलने की संभावना है.न्यूज18 क्रिकेटनेक् की एक रिपोर्ट के मुताबिक को पता चला है कि जडेजा ने RR प्रबंधन से अपने ट्रेड के तहत कप्तानी की मांग की है, जिसमें संजू सैमसन का टीम से बाहर होना भी शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक 37 वर्षीय भारतीय ऑलराउंडर आईपीएल में अपने आखिरी कुछ साल कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ बिताना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

CSK की कप्तानी कर चुके जडेजा

रवींद्र जडेजा सीएसके में बतौर कप्तान खेल चुके हैं. धोनी ने 2022 में उन्हें खुद कप्तानी सौंपी थी, लेकिन कुछ मैच में सीएसके की लगातार हार के बाद जडेजा ने कप्तानी फिर धोनी को सौंपने का फैसलाकिया था. हालांकि, जडेजा के अलावा RR के पास विचार करने के लिए और भी विकल्प हैं, लेकिन टीम की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वे जडेजा के रूप में एक नए चेहरे को प्राथमिकता दे सकते हैं.

ये भी पढे़ं.. राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की चमकी किस्मत, ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया U19-बी टीम में शामिल, वैभव को क्यों नहीं मिला मौका?

कैसा रहा जडेजा का करियर?

उन्होंने 186 मैचों में 143 विकेट लिए और 2198 रन बनाए और 2018, 2021 और 2023 के खिताब जीते. वह RR की उस टीम में कुछ जरूरी अनुभव जोड़ेंगे जो युवा सितारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. अभी डील की आधिकारि पुष्टि नहीं हुई है. सीएसके सैमसन के बदले राजस्थान को सैम करन को भी सौंपने का प्लान बना रही है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadeja

Trending news

पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें