रियान पराग होंगे साइडलाइन... रवींद्र जडेजा को मिलेगी RR की कमान, जड्डू की डिमांड पर खुलासा

CSK and RR Trade: आईपीएल 2026 के लिए माहौल अभी से गर्म हो गया है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की ट्रेड के चर्चे पूरे देश में हैं. 2 दिन पहले रिपोर्ट्स से पता चला कि डील लगभग पक्की हो गई है और रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल होने जा रहे हैं. अब जडेजा की डिमांड का भी खुलासा हो गया है. पिछले सीजन संजू सैमसन की जगह कुछ मैचों में रियान पराग को कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब रियान पराग साइडलाइन हो सकते हैं.

जडेजा ने की थी ये डिमांड

रवींद्र जडेजा के RR में शामिल होने के बाद कप्तानी मिलने की संभावना है.न्यूज18 क्रिकेटनेक् की एक रिपोर्ट के मुताबिक को पता चला है कि जडेजा ने RR प्रबंधन से अपने ट्रेड के तहत कप्तानी की मांग की है, जिसमें संजू सैमसन का टीम से बाहर होना भी शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक 37 वर्षीय भारतीय ऑलराउंडर आईपीएल में अपने आखिरी कुछ साल कप्तानी की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ बिताना चाहते हैं.

CSK की कप्तानी कर चुके जडेजा

रवींद्र जडेजा सीएसके में बतौर कप्तान खेल चुके हैं. धोनी ने 2022 में उन्हें खुद कप्तानी सौंपी थी, लेकिन कुछ मैच में सीएसके की लगातार हार के बाद जडेजा ने कप्तानी फिर धोनी को सौंपने का फैसलाकिया था. हालांकि, जडेजा के अलावा RR के पास विचार करने के लिए और भी विकल्प हैं, लेकिन टीम की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वे जडेजा के रूप में एक नए चेहरे को प्राथमिकता दे सकते हैं.

कैसा रहा जडेजा का करियर?

उन्होंने 186 मैचों में 143 विकेट लिए और 2198 रन बनाए और 2018, 2021 और 2023 के खिताब जीते. वह RR की उस टीम में कुछ जरूरी अनुभव जोड़ेंगे जो युवा सितारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. अभी डील की आधिकारि पुष्टि नहीं हुई है. सीएसके सैमसन के बदले राजस्थान को सैम करन को भी सौंपने का प्लान बना रही है.