अश्विन-कोहली को छोड़ा पीछा... द्रविड़ की बराबरी, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का कीर्तिमान, टेस्ट में इतिहास रचने को तैयार जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को टेस्ट सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से जिताने में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अहम भूमिका निभाई. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जडेजा पहले शतक से मेहमानों पर कहर बनकर टूटे. इसके बाद अपनी फिरकी के जादू से विंडीज टीम को धराशायी करने में बड़ा योगदान दिया. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इसके साथ ही जडेजा ने विराट कोहली और आर अश्विन को पीछे छोड़ते हुए महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की एक मामले में बराबरी कर ली. अब जडेजा के निशाने पर सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम यह रिकॉर्ड है.

विराट-रोहित छूटे पीछे, द्रविड़ की बराबरी

दरअसल, जडेजा का यह टेस्ट फॉर्मेट में 11वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड है. इसके साथ ही जडेजा ने भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के मामले में कोहली और अश्विन को पीछे छोड़कर द्रविड़ की बराबरी कर ली. अश्विन और विराट ने 10-10 बार यह अवॉर्ड जीता. वहीं, द्रविड़ 11 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बने.

अब बस सचिन तेंदुलकर ही आगे

अब जडेजा से आगे इस मामले में महान सचिन तेंदुलकर ही हैं, जिन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा 14 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता. जडेजा इससे ज्यादा दूर नहीं हैं. 4 और टेस्ट मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर जडेजा सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार फिर शानदार प्रदर्शन कर वह एक बार और इस अवॉर्ड को जीतकर तेंदुलकर के और करीब आ सकते हैं.

भारत के लिए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच

14 - सचिन तेंदुलकर (200 टेस्ट)

11 - राहुल द्रविड़ (163)

11 - रवींद्र जडेजा (86) *

10 - आर अश्विन (106)

10 - विराट कोहली (123)

इस मामले में बने नंबर-1

यह 10वां मौका था, जब जडेजा को घर में खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया, जिसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भारत में टेस्ट मैचों के दौरान सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. जडेजा पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्होंने भारत में 10 बार यह अवॉर्ड जीता. इस मामले में उन्होंने दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने भारत में 9 बार टेस्ट मुकाबलों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' अपने नाम किया. कुंबले के बाद इस लिस्ट में विराट कोहली (8), सचिन तेंदुलकर (8) और रविचंद्रन अश्विन (7) का नाम शामिल है.