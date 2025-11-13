टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर जडेजा, कपिल देव और अनिल कुंबले के महान क्लब में होगी एंट्री

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कल सुबह 9:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं. रवींद्र जडेजा अपने एक कमाल से महान क्रिकेटर कपिल देव और अनिल कुंबले के क्लब में एंट्री कर सकते हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 12 विकेट हासिल करते ही रवींद्र जडेजा का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचने की दहलीज पर जडेजा

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 12 विकेट हासिल करते हैं तो वह कपिल देव और अनिल कुंबले के महान क्लब में शामिल हो जाएंगे. 12 विकेट और लेने के साथ ही रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे कर लेंगे. इस रिकॉर्ड के साथ रवींद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले महान गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो जाएंगे.

कपिल देव और अनिल कुंबले के महान क्लब में होगी एंट्री

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह ने ही 350 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए हैं. लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 619 विकेट झटके हैं. दूसरे नंबर पर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है, जिन्होंने 537 टेस्ट विकेट चटकाए हैं. तीसरे नंबर पर काबिज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कपिल देव ने 434 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं. चौथे नंबर पर मौजूद ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 417 टेस्ट विकेट झटके हैं. पांचवें नंबर पर रवींद्र जडेजा का नाम आता है, जिन्होंने 338 टेस्ट विकेट चटकाए हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अनिल कुंबले - 619 विकेट

2. रविचंद्रन अश्विन - 537 विकेट

3. कपिल देव - 434 विकेट

4. हरभजन सिंह - 417 विकेट

5. रवींद्र जडेजा - 338 विकेट

कब शुरू होगी टेस्ट सीरीज?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.