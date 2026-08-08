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VIDEO: दो ठुमके, फिर तैरने जैसा बॉलिंग एक्शन... जडेजा ने किसके एक्शन की उड़ाई खिल्ली? गंभीर नहीं रोक पाए हंसी

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच 3 दिन के प्रैक्टिस टेस्ट के दो दिन बीत चुके हैं. पहले दिन श्रीलंका की टीम ने दम दिखाया जबकि दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. इस बीच रवींद्र जडेजा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:04 PM IST
VIDEO: दो ठुमके, फिर तैरने जैसा बॉलिंग एक्शन... जडेजा ने किसके एक्शन की उड़ाई खिल्ली? गंभीर नहीं रोक पाए हंसी
Image Credit: videograb

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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