VIDEO: दो ठुमके, फिर तैरने जैसा बॉलिंग एक्शन... जडेजा ने किसके एक्शन की उड़ाई खिल्ली? गंभीर नहीं रोक पाए हंसी

IND vs SL: भारतीय क्रिकेट टीम में कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज टेस्ट में अपने मजेदार अंदाज से महफिल लूटते थे, अब रवींद्र जडेजा उनकी कमी पूरी कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच 3 दिन के प्रैक्टिस टेस्ट के दो दिन बीत चुके हैं. पहले दिन श्रीलंका की टीम ने दम दिखाया जबकि दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. इस बीच रवींद्र जडेजा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जडेजा ने ऐसा काम किया कि हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में ये वीडियो ब्रेक का है जब जडेजा और गंभीर एक साथ बालकनी में थे. रवींद्र जडेजा ने गंभीर के सामने दो ठुमके लगाए और फिर तैरने जैसा एक्शन किया. ये किसी और का नहीं बल्कि टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के एक्शन की कॉपी था. इसे देखने के बाद कोच गौतम गंभीर तेजी से हंसे. जडेजा का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
रोहित-विराट के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद रवींद्र जडेजा के संन्यास के चर्चे तेज थे. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया था, लेकिन श्रीलंका टूर पर फिर शामिल किया गया. प्रैक्टिस टेस्ट में ही जड्डू ने साबित कर दिया कि वह अभी भी टीम की रीढ़ बने हुए हैं. उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से महफिल लूट ली. बॉलिंग में जडेजा ने 2 विकेट अपने नाम किए जबकि बल्लेबाजी में भी अर्धशतक ठोका.
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श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बोर्ड पर 363 रन लगा दिए थे. इसके बाद दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल 0 रन पर आउट हो गए और पडिक्कल ने खूंटा गाड़ा. केएल राहुल ने 40 रन की पारी खेली जबकि पडिक्कल अभी भी 142 रन पर नाबाद हैं. रवींद्र जडेजा 63 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए. मानव सुथार ने भी 41 रन की पारी खेली. दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 6 रन की बढ़त भी हासिल कर ली है.