VIDEO: दो ठुमके, फिर तैरने जैसा बॉलिंग एक्शन... जडेजा ने किसके एक्शन की उड़ाई खिल्ली? गंभीर नहीं रोक पाए हंसी

IND vs SL: भारतीय क्रिकेट टीम में कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज टेस्ट में अपने मजेदार अंदाज से महफिल लूटते थे, अब रवींद्र जडेजा उनकी कमी पूरी कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच 3 दिन के प्रैक्टिस टेस्ट के दो दिन बीत चुके हैं. पहले दिन श्रीलंका की टीम ने दम दिखाया जबकि दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. इस बीच रवींद्र जडेजा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जडेजा ने ऐसा काम किया कि हेड कोच गौतम गंभीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.