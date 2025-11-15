Advertisement
क्रिकेट

IND vs SA: इसे कहते हैं महारिकॉर्ड...रवींद्र जडेजा ने किया करिश्मा, दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था ये कारनामा

IND vs SA 1st Test: पहली इनिंग में खास कमाल नहीं दिखाने वाले जडेजा ने दूसरी पारी में जलवा दिखाया और एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. जडेजा दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने घर पर 2000 से ज्यादा रन और 250+ विकेट चटकाए हैं. दूसरी पारी में उन्होंने स्टब्स को आउट कर भारत में 250 टेस्ट विकेट हासिल किए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:13 PM IST
IND vs SA: इसे कहते हैं महारिकॉर्ड...रवींद्र जडेजा ने किया करिश्मा, दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था ये कारनामा

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मैच के पहले दिन तो टीम इंडिया अफ्रीका पर हावी थी, लेकिन दूसरे दिन प्रोटियाज ने शानदार वापसी की. साउथ अफ्रीका के 159 रनों के जवाब में भारत पहली पारी में सिर्फ 189 रन बना सकी. 

ईडन गार्डन्स की पिच दूसरे दिन तेजी से बदली और स्पिनरों के सामने दोनों टीमों के बल्लेबाज बेबस नजर आए. दूसरी पारी में भी साउथ अफ्रीका का बुरा हाल रहा. भारतीय स्पिनरों के सामने प्रोटियाज के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. पहली इनिंग में खास कमाल नहीं दिखाने वाले जडेजा ने दूसरी पारी में जलवा दिखाया और एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा.

रवींद्र जडेजा ने किया करिश्मा 

रवींद्र जडेजा दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने घर पर 2000 से ज्यादा रन और 250+ विकेट चटकाए हैं. दूसरी पारी में उन्होंने स्टब्स को आउट कर भारत में 250 टेस्ट विकेट हासिल किए. 

इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे, जिन्होंने ये बड़ा कारनामा किया था. ब्रॉड ने इंग्लैंड में 2000 से ज्यादा रन बनाए और साथ ही 250+ विकेट भी झटके.

IND vs SA 1st Test: रोमांचक मोड़ पर कोलकाता टेस्ट 

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर खेला जा रहा मुकाबला रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया और मैच अभी रोमांचक मोड़ पर खड़ा है. साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 7 विकेट खो दिए हैं और अभी लीड 63 रनों का है. मैच में अभी टीम इंडिया निश्चित तौर पर आगे है, लेकिन पिच जिस तरह से अपना रंग बदल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि 100 रन से ज्यादा का टारगेट आसान नहीं होगा. तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द 3 और विकेट हासिल करना चाहेंगे. दूसरी इनिंग में अभी तक रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट, कुलदीप ने 2 विकेट और अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटकाए हैं.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

