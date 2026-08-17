4000+ रन... 350+ विकेट, जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले बने दुनिया के दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है. गॉल टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर और लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया है. रवींद्र जडेजा ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया है. दरअसल, रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के तीसरे दिन दो विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में विकटों का तिहरा शतक लगा दिया है. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अब अपने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं.
रवींद्र जडेजा ने इसी के साथ ही न्यूजीलैंड के महान लेफ्ट आर्म स्पिनर डैनियल विटोरी के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है. 37 साल के रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पहले ही पूरे कर चुके हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4108 रन बनाने के अलावा 350 विकेट भी झटके हैं. रवींद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 4,000 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं. रवींद्र जडेजा के अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर डैनियल विटोरी ने टेस्ट क्रिकेट में 4531 रन बनाने के अलावा 362 विकेट झटके हैं.