633 विकेट... 3 तिहरे शतक, तबाही का दूसरा नाम, अकेला ही सेना के बराबर है भारत का ये धाकड़ क्रिकेटर

Cricket Records: मौजूदा समय में एक धाकड़ क्रिकेटर ऐसा है जो टीम इंडिया का सबसे घातक हथियार है. टीम इंडिया का ये क्रिकेटर मानों तबाही का दूसरा नाम है. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये ऑलराउंडर अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर 633 विकेट हासिल कर चुका है. बल्ले से भी ये क्रिकेटर मैच पलटने में माहिर है और टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 7472 रन बना चुका है. फील्डिंग में भी ये क्रिकेटर तेज तर्रार रन आउट करने और मुश्किल कैच पकड़ने में माहिर है. भारत का ये क्रिकेटर अकेला ही सेना के बराबर है. इस मैच विनर की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है.

टीम इंडिया का सबसे घातक हथियार

भारतीय क्रिकेट टीम का ये मैच विनर कोई और नहीं बल्कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के महारथी रवींद्र जडेजा हैं. रवींद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को नावागढ़ (जामनगर) गुजरात में हुआ था. रवींद्र जडेजा ने बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना देखा था. टीम इंडिया में रवींद्र जडेजा बड़ी भूमिका निभाते हैं. रवींद्र जडेजा घातक लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही वह लोअर ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. रवींद्र जडेजा गेंदबाजी के दौरान अहम मौकों पर विकेट निकालकर देते हैं. फील्डिंग में भी रवींद्र जडेजा तेज तर्रार रन आउट करने और मुश्किल कैच पकड़ने में माहिर हैं.

अकेला ही सेना के बराबर है ये धाकड़ क्रिकेटर

रवींद्र जडेजा की इस काबिलियत की वजह से वह एक बहुत खतरनाक ऑलराउंडर बन जाते हैं. रवींद्र जडेजा भारत के लिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं. पिछले साल भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीतने के बाद रवींद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. 2009 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले रवींद्र जडेजा का अंतरराष्ट्रीय करियर डेढ़ दशक से भी लंबा है.

क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड्स

रवींद्र जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों में 348 विकेट हासिल किए हैं और 4095 रन भी बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने 206 वनडे मैचों में 231 विकेट और 74 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 54 विकेट हासिल किए हैं. रवींद्र जडेजा ने वनडे मैचों में 2862 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 515 रन बनाए हैं. 254 IPL मैचों में रवींद्र जडेजा ने 170 विकेट हासिल किए हैं और 3260 रन भी बनाए हैं.

3 तिहरे शतक भी ठोके

भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. रवींद्र जडेजा ने सबसे पहले नवंबर 2011 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में 314 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद नवंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 303 रन ठोक दिए. दिसंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 331 रन जड़ दिए.