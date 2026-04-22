खुलासा: गुजरात की शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, रवींद्र जडेजा ने सच कर दिखाया सपना

Ravindra Jadeja Wife: अनुभवी क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने बुधवार (22 अप्रैल) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जबरदस्त प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स के इस दिग्गज ने आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ अपने ऑलराउंड खेल से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में कमाल दिखाया और प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीत लिया.

मैच के बाद जडेजा ने बयान से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जडेजा राजस्थान के लिए दबाव के समय बल्लेबाजी करने और 29 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी खेली. उन्होंने पारी के 20वें ओवर में मयंक यादव के खिलाफ 20 रन बनाए. इससे राजस्थान 159/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. इसके बाद उन्होंने गेंद से भी अपना प्रभाव छोड़ा और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर लखनऊ को 119 रनों पर समेटने में मदद की. उन्होंने निकोलस पूरन का महत्वपूर्ण विकेट लिया.

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जडेजा ने किसे समर्पित किया अवॉर्ड?

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में जडेजा ने कहा, "अच्छा महसूस हो रहा है, मैन ऑफ द मैच जीतकर टीम को जिताया. मैं यह पुरस्कार गुजरात की शिक्षा मंत्री को समर्पित करना चाहता हूं. उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि मैं कल (मैच में) कमाल करूंगा और मैंने वैसा ही किया."

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कौन हैं गुजरात की शिक्षा मंत्री?

जडेजा जिस गुजरात की शिक्षा मंत्री का जिक्र कर रहे थे, वह उनकी पत्नी रिवाबा हैं. रिवाबा गुजरात सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट फेरबदल के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था. जडेजा अपनी पत्नी रिवाबा के राजनीतिक सफर में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं. उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए प्रचार किया था. रिवाबा ने जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की थी.