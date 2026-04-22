Advertisement
trendingNow13188943
Hindi Newsक्रिकेटखुलासा: गुजरात की शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, रवींद्र जडेजा ने सच कर दिखाया सपना

खुलासा: गुजरात की शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, रवींद्र जडेजा ने सच कर दिखाया सपना

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 में रवींद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को 40 रनों से हराया. जडेजा ने अपना 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड पत्नी रिवाबा जडेजा को समर्पित किया. रिवाबा गुजरात की शिक्षा मंत्री हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा. Photo Credit: BCCI

Ravindra Jadeja Wife: अनुभवी क्रिकेटर रवींद्र जडेजा ने बुधवार (22 अप्रैल) को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जबरदस्त प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स के इस दिग्गज ने आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ अपने ऑलराउंड खेल से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में कमाल दिखाया और प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीत लिया.

मैच के बाद जडेजा ने बयान से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जडेजा राजस्थान के लिए दबाव के समय बल्लेबाजी करने और 29 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी खेली. उन्होंने पारी के 20वें ओवर में मयंक यादव के खिलाफ 20 रन बनाए. इससे राजस्थान 159/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रहा. इसके बाद उन्होंने गेंद से भी अपना प्रभाव छोड़ा और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर लखनऊ को 119 रनों पर समेटने में मदद की. उन्होंने निकोलस पूरन का महत्वपूर्ण विकेट लिया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ये भी पढ़ें: लखनऊ की होमग्राउंड पर लगातार सातवीं हार, जडेजा ने बल्ले के बाद गेंद से पलटा मैच

जडेजा ने किसे समर्पित किया अवॉर्ड?

मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में जडेजा ने कहा, "अच्छा महसूस हो रहा है, मैन ऑफ द मैच जीतकर टीम को जिताया. मैं यह पुरस्कार गुजरात की शिक्षा मंत्री को समर्पित करना चाहता हूं. उन्होंने कल ही मुझसे कहा था कि मैं कल (मैच में) कमाल करूंगा और मैंने वैसा ही किया."

ये भी पढ़ें: शर्मनाक: नशा करके मैदान पर उतरा पाकिस्तानी? ड्रग टेस्ट में फंसा बाबर आजम का चहेता

कौन हैं गुजरात की शिक्षा मंत्री?

जडेजा जिस गुजरात की शिक्षा मंत्री का जिक्र कर रहे थे, वह उनकी पत्नी रिवाबा हैं. रिवाबा गुजरात सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट फेरबदल के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था. जडेजा अपनी पत्नी रिवाबा के राजनीतिक सफर में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं. उन्होंने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए प्रचार किया था. रिवाबा ने जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की थी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026ravindra jadeja

Trending news

बंगाल के सियासी रण का पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
Bengal Assembly Elections
बंगाल के सियासी रण का पहला चरण, चुनाव में क्या-क्या बदला देखेंगे मतदाता?
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का कौन सा राज्य कहलाता है ‘कोयला किंग’? उत्पादन न करे तो 'बत्ती' हो जाएगी गुल
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
Supreme Court
'हिंदू संप्रदायों को एक-दूसरे के लिए मंदिरों के द्वार खोलने होंगे': जस्टिस नागरत्ना
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
Jammu-kashmir
घाटी में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड अटैक केस में JeM के गुर्गो की संपत्तियां जब्त
'असुविधा के लिए खेद है...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर मंत्री की सफाई
Maharashtra news
'असुविधा के लिए खेद है...,' ट्रैफिक जाम को लेकर महिला के गुस्से पर मंत्री की सफाई
LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
Diet Coke
LPG के बाद अब Diet Coke क्राइसिस? दुकानों से कैसे अचानक गायब हो रहा स्टॉक
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
West Bengal
बंगाल में वोटिंग से पहले घोषित हुआ ड्राई डे, तो शराब के शौकीनों ने निकाला नया तोड़
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
Narendra Modi
PM पर विवादास्पद बयान को लेकर EC सख्त, खरगे को भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
West Bengal
IPAC रेड में ममता के दखल से नाराज SC, जमकर लगाई फटकार
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा
West Bengal
'1 लाख बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी...,' बंगाल के युवाओं से अमित शाह का वादा