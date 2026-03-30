'बंदूकबाज' जड्डू... राजस्थान की जर्सी पहन जडेजा ने CSK को दिखाए तेवर, शिवम दुबे को आउट कर चलाई 'गोली', VIDEO वायरल

Ravindra Jadeja Celebration: पिछले साल तक रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के अहम हथियार थे, लेकिन आईपीएल 2026 में दोनों की राहें अलग हो गई है. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जडेजा ने CSK के खिलाफ आग उगला और शिवम दुबे को आउट कर बीच मैदान पर गोलीबाजी वाला जश्न मनाते दिखे.
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Ravindra Jadeja Celebration: राजस्थान रॉयल्स की जर्सी पहनते ही स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के तेवर बदल गए हैं. पिछले साल तक जिस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जडेजा मैदान पर पूरी ताकत झोंक देते थे, आज उसी टीम के खिलाफ आंख दिखाते नजर आए. जी हां, सोमवार को गुवाहाटी में CSK के बल्लेबाज शिवम दुबे को आउट करने के बाद जडेजा ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, उसे देखकर सीएसके के फैंस 'धुरंधर' का वो डायलॉग जरूर याद कर रहे होंगे, ''तुझे घर की याद नहीं आई जड्डू''?
रवींद्र जडेजा के लिए इस मैच में उतरना आसान नहीं रहा होगा. पिछले कई सालों से वो चेन्नई सुपर किंग्स के अहम हथियार थे, लेकिन आईपीएल 2026 के पहले ही मुकाबले में उनका सामना अपनी पुरानी टीम से हुआ. हालांकि, इमोशन को साइड में रखते हुए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार शुरुआत की.
आईपीएल 2026 में रवींद्र जडेजा ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की. 8वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने उन्हें गेंद थमाई और दूसरी ही बॉल पर उन्होंने CSK के इम्पैक्ट खिलाड़ी सरफराज खान को LBW आउट किया. इसके बाद शिवम दुबे ने पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर जडेजा का दिल दुखा दिया. आखिरी गेंद पर जड्डू ने पलटवार करते हुए शिवम दुबे का शिकार कर लिया. असली मजा तो इसके बाद आया. विकेट लेने के बाद जडेजा ने बीच मैदान पर 'बंदूकबाजी' वाला जश्न मनाकर CSK फैंस को गहरा जख्म दिया. उनका ये सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2026
एक तरफ रवींद्र जडेजा ने आईपीएल 2026 का शानदार आगाज किया और 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने संजू सैमसन ने निराश किया. अपनी पुरानी टीम के खिलाफ उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला और वो सिर्फ 6 रन बनाकर तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर का शिकार बने. वहीं, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी फेल हुए और 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए.
आईपीएल 2026 के अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया. CSK की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 127 रनों पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने 36 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेलकर CSK की इज्जत बचाई और उन्हें 100 रन के पार पहुंचाया. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए.
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