नीली जर्सी में आखिरी बार दिखा ये दिग्गज.. बना हार का सबसे बड़ा गुनहगार, अब विदाई तय!

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम पर न्यूजीलैंड ने दूसरा दाग लगा दिया है. पिछली बार घर में टेस्ट सीरीज में 3-0 से रौंदा था और अब मेजबानों पर वनडे सीरीज में पहली जीत. इस सीरीज के बाद टीम इंडिया के एक ऑलराउंडर का करियर लगभग खत्म दिख रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:40 PM IST
लगातार 6 मैचों से फ्लॉप

टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर को 3 मैच की साउथ अफ्रीका और 3 मैच की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका मिला. लेकिन इन 6 मुकाबलों से लगातार ये स्टार प्लेयर फ्लॉप नजर आया है. इन 6 वनडे मैचों में इस खिलाड़ी के हाथ महज 1 विकेट नसीब हुआ और बल्ले से भी कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला. 5 पारियों में 32, 24*, 4, 27 और 12 रन निकले हैं. 

न्यूजीलैंड सीरीज का गुनहगार

न्यूजीलैंड सीरीज में इस खिलाड़ी को हार का गुनहगार भी कहा जा सकता है. तीन मुकाबलों में इस ऑलराउंडर के खाते एक भी विकेट नहीं आया और जब बल्ले से जरूरत पड़ी तो ये खिलाड़ी फ्लॉप नजर आया. आखिरी मुकाबले में विराट कोहली के साथ एक पार्टनरशिप की दरकार थी तब भी ये खिलाड़ी उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो सका. ऐसे में 37 साल के इस खिलाड़ी की वनडे फॉर्मेट से विदाई हो सकती है. 

ये भी पढ़ें..जीतकर भी हारे विराट.. इंदौर में फेल भारत का इंतकाम, गंभीर के जख्मों पर कील

कौन है ये ऑलराउंडर? 

ये कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया को कई मौकों पर मुश्किल से बाहर निकालने वाले रवींद्र जडेजा हैं. जडेजा आखिरी वनडे में महज 12 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. टेस्ट में बल्ले और गेंद दोनों से जडेजा शानदार रहे हैं, लेकिन वनडे में उनके आंकड़े पक्ष में नहीं हैं. जडेजा को टीम इंडिया पर बोझ कहा जा सकता है क्योंकि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर उनका पत्ता साफ करने के लिए तैयार बैठे हैं. वाशिंगटन सुंदर इस सीरीज से इंजरी के चलते बाहर थे. ऐसे में जडेजा अब ब्लू जर्सी में शायद ही नजर आएं. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

ravindra jadeja

