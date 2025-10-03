एक बार फिर चली सर जडेजा की तलवार, उप कप्तानी मिलते ही घर में धमाकेदार सेंचुरी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में है. भारत के लिए दूसरा दिन बेहतरीन रहा है. पहले केएल राहुल का शतक. फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का शतक और अब भारत के नए उप कप्तान रविंद्र जडेजा ने धमाकेदार शतक जड़ दिया है. सबसे खास बात ये है कि जडेजा का यह शतक उनके होम ग्राउंड में आया. पहली बार उन्हें टेस्ट टीम में उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया. उसे वह बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं. आज का दिन भारत के नाम रहा. दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 448-5 था और टीम इंडिया ने 286 रनों की बढ़त ले ली है.

केऐल राहुल - ध्रुव जुरेल

पहले दिन 53 रनों पर नाबाद लौटने के बाद केएल राहुल ने आज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त शतक ठोक दिया. यह केएल राहुल के करियर का 11वां शतक था. राहुल के आउट होने के बाद ऋषभ पंत की गैरमोजूदगी में अपने आपको बखूबी साबित करते हुए ध्रुव जुरेल ने भी शतकीय पारी खेली. जुरेल ने 125 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए. यह ध्रुव जुरेल के करियर का पहला शतक था.

Add Zee News as a Preferred Source

जडेजा का वार

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 6 वां शतक ठोक दिया. जडेजा का यह कैलेंडर ईयर मे दूसरा शतक था और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी दूसरा. बता दें कि पहली बार रविंद्र जडेजा को टेस्ट क्रिकेट में उप कप्तानी की जिम्मा सौंपा गया है. उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक जमा दिया. उनके शतक की खास बात यह भी थी कि ये शतक उनके होम ग्राउंड गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आया.

जडेजा का टेस्ट करियर

रविंद्र जडेजा जिन्हें 'सर जडेजा' और 'जड्डू' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 13 दिसंबर 2012 को नागपुर में खेले गए मुकाबले से की थी. अपने टेस्ट करियर में अभी तक जडेजा ने बतौर बल्लेबाज 86 मैचों की 129 पारियों में 38.90 की औसत से 3990 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का बेस्ट स्कोर 175 रनों का रहा है. वहीं, अगर बात करें उनके गेंदबाजी कि तो 86 मैचों की 160 पारियों में गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने 2.54 की इकोनॉमी से 330 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 का रहा है. यही नहीं उन्होंने 5 विकेट हॉल 15 बार पूरा किया है.