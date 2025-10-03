Advertisement
trendingNow12946397
Hindi Newsक्रिकेट

एक बार फिर चली सर जडेजा की तलवार, उप कप्तानी मिलते ही घर में धमाकेदार सेंचुरी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच  खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में है. इसी बीच भारत के नए उप कप्तान रविंद्र जडेजा ने धमाकेदार शतक जड़ दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravindra jadeja
Ravindra jadeja

भारत और वेस्टइंडीज के बीच  खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में है. भारत के लिए दूसरा दिन बेहतरीन रहा है. पहले केएल राहुल का शतक. फिर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल का शतक और अब भारत के नए उप कप्तान रविंद्र जडेजा ने धमाकेदार शतक जड़ दिया है. सबसे खास बात ये है कि जडेजा का यह शतक उनके होम ग्राउंड में आया. पहली बार उन्हें टेस्ट टीम में उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया. उसे वह बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं. आज का दिन भारत के नाम रहा. दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 448-5 था और टीम इंडिया ने 286 रनों की बढ़त ले ली है.

केऐल राहुल - ध्रुव जुरेल 

पहले दिन 53 रनों पर नाबाद लौटने के बाद केएल राहुल ने आज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त शतक ठोक दिया. यह केएल राहुल के करियर का 11वां शतक था. राहुल के आउट होने के बाद  ऋषभ पंत की गैरमोजूदगी में अपने आपको बखूबी साबित करते हुए ध्रुव जुरेल ने भी शतकीय पारी खेली. जुरेल ने 125 रनों की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और 3 छक्के लगाए. यह ध्रुव जुरेल के करियर का पहला शतक था.

Add Zee News as a Preferred Source

जडेजा का वार

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने करियर का 6 वां शतक ठोक दिया. जडेजा का यह कैलेंडर ईयर मे दूसरा शतक था और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी दूसरा. बता दें कि पहली बार रविंद्र जडेजा को टेस्ट क्रिकेट में उप कप्तानी की जिम्मा सौंपा गया है. उन्होंने  इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक जमा दिया. उनके शतक की खास बात यह भी थी कि ये शतक उनके होम ग्राउंड गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आया.

जडेजा का टेस्ट करियर

रविंद्र जडेजा जिन्हें 'सर जडेजा' और 'जड्डू' के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 13 दिसंबर 2012 को नागपुर में खेले गए मुकाबले से की थी. अपने टेस्ट करियर में अभी तक जडेजा ने बतौर बल्लेबाज 86 मैचों की 129 पारियों में 38.90 की औसत से 3990 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का बेस्ट स्कोर 175 रनों का रहा है. वहीं, अगर बात करें उनके गेंदबाजी कि तो 86 मैचों की 160 पारियों में गेंदबाजी करते हुए  जडेजा ने 2.54 की इकोनॉमी से 330 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 का रहा है. यही नहीं उन्होंने 5 विकेट हॉल 15 बार पूरा किया है.

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadeja

Trending news

जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
;