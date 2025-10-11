वनडे टीम में जडेजा को क्यों नहीं मिली जगह? तोड़ी चुप्पी, रोहित-कोहली की तरह 2027 WC खेलने की इच्छा

स्टार भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को 19 अक्टूबर से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं गया. इसे लेकर जडेजा ने चुप्पी तोड़ी है. इसके साथ ही जडेजा ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरह 2027 वर्ल्ड कप खेलने और जीतने की इच्छा भी जाहिर की. बता दें कि जडेजा ने अभी वनडे से संन्यास नहीं लिया है. ऐसे में उनका वनडे फॉर्मेट की टीम में न होना कई सवाल पैदा करता है. जडेजा ने कहा कि टीम की घोषणा से पहले मुझसे संपर्क किया गया था.

टीम से बाहर किए जाने पर क्या बोले जडेजा?

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जडेजा ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा से पूर्व कप्तान, कोच और चयनकर्ताओं ने उनसे बात की थी और उन्हें इस दौरे के लिए टीम का हिस्सा न बनाए जाने की जानकारी दी थी. मुझे टीम में नहीं लिए जाने के पीछे कोई कारण रहा होगा.'

2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा

जडेजा ने 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने कहा, 'जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं खुश रहूंगा क्योंकि मैं वही करने की कोशिश करूंगा जो मैं इतने सालों से करता आ रहा हूं. अगर मुझे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलता है, तो यह अच्छी बात होगी. हर किसी का सपना वर्ल्ड कप जीतना होता है. पिछली बार हम बाल-बाल चूक गए थे. अगर हम इस बार जीत जाते हैं, तो हम अपने सपने पूरे कर लेंगे.'

ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में रवींद्र जडेजा को वेस्टइंडीज सीरीज में टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. कप्तानी से जुड़े सवाल पर जडेजा ने कहा, 'कप्तान और कप्तानी के बारे में सोचने का समय निकल चुका है. मेरा ध्यान खेलने पर होता है. मैं विकेट और परिस्थिति के मुताबिक खेलता हूं. अगर विकेट बल्लेबाजी का है, तो मैं बल्लेबाज बन जाता हूं, अगर गेंदबाजी का है, तो गेंदबाज बन जाता हूं.'