4000+ रन और 300+ विकेट... इयान बॉथम के महान क्लब में होगी जडेजा की एंट्री, वर्ल्ड क्रिकेट में अमर हो जाएगा नाम

IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कुछ ही देर में कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारत के महान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस मैच में सिर्फ 10 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे. रवींद्र जडेजा की एंट्री इयान बॉथम (इंग्लैंड), कपिल देव (भारत), और डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड) जैसे महान ऑलराउंडर्स के एलीट क्लब में हो जाएगी. रवींद्र जडेजा का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा.

इयान बॉथम के महान क्लब में होगी जडेजा की एंट्री

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में एक महान उपलब्धि हासिल करने की कगार पर हैं. 36 साल के रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने से सिर्फ 10 रन दूर हैं. यह उपलब्धि हासिल करते ही रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 300 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

केवल तीन क्रिकेटर ही यह महान रिकॉर्ड बना पाए

अब तक केवल तीन क्रिकेटर ही यह महान रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम ने टेस्ट क्रिकेट में 5200 रन बनाने के अलावा 383 विकेट झटके हैं. भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव ने 5248 रन बनाने के अलावा और 434 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर डेनियल विटोरी ने टेस्ट क्रिकेट में 4531 रन बनाने के अलावा 362 विकेट चटकाए हैं.

टेस्ट क्रिकेट में 4000+ रन और 300+ विकेट

1. इयान बॉथम (इंग्लैंड) - 5200 रन और 383 विकेट

2. कपिल देव (भारत) - 5248 रन और 434 विकेट

3. डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड) - 4531 रन और 362 विकेट

जडेजा के नाम 3990 रन और 338 विकेट

रवींद्र जडेजा ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 3990 रन बनाने के अलावा 338 विकेट झटके हैं. यानी रवींद्र जडेजा सिर्फ 10 रन बनाते ही इयान बॉथम के महान क्लब में शामिल हो जाएंगे. इसके अलावा 12 विकेट और लेने के साथ ही रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे कर लेंगे. इस रिकॉर्ड के साथ रवींद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले महान गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो जाएंगे. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह ने ही 350 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए हैं.