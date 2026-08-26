IND vs SL: 'शर्मनाक शतक' की दहलीज पर रवींद्र जडेजा, 6 साल में लगाया नो बॉल का अंबार, चौंका देंगे ये आंकड़े

IND vs SL: क्रिकेट में एक्स्ट्रा रन देना पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है. एक्स्ट्रा रन देने वाला गेंदबाज मैच हारने के बाद कई बार सबसे बड़ा विलेन बन जाता है. भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा नो बॉल की बीमारी से जूझ रहे हैं. वह शर्मनाक शतक की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. भारत-श्रीलंका के बीच चल रहे कोलंबो टेस्ट में अभी तक जडेजा ने 4 नो बॉल फेंक दी हैं. पहली पारी में 3 नो बॉल फेंकी जबकि दूसरी पारी में अभी तक एक देखने को मिली है. 2021 के बाद के आंकड़े देखें तो रवींद्र जडेजा ने नो बॉल का अंबार लगा दिया है.