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IND vs SL: 'शर्मनाक शतक' की दहलीज पर रवींद्र जडेजा, 6 साल में लगाया नो बॉल का अंबार, चौंका देंगे ये आंकड़े

IND vs SL: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट में टीम इंडिया की रीढ़ हैं. बैटिंग हो या बॉलिंग, जडेजा विरोधी टीम की नाक में दम करने का माद्दा आज भी रखते हैं. लेकिन एक वीकनेस उनके चमकते करियर पर दाग बन रही है. नो बॉल का शर्मनाक रिकॉर्ड उनके नाम देखने को मिल रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 26, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:47 PM IST
IND vs SL: 'शर्मनाक शतक' की दहलीज पर रवींद्र जडेजा, 6 साल में लगाया नो बॉल का अंबार, चौंका देंगे ये आंकड़े
Image Credit: जडेजा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड. (PIC- X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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