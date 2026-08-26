IND vs SL: 'शर्मनाक शतक' की दहलीज पर रवींद्र जडेजा, 6 साल में लगाया नो बॉल का अंबार, चौंका देंगे ये आंकड़े

IND vs SL: क्रिकेट में एक्स्ट्रा रन देना पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है. एक्स्ट्रा रन देने वाला गेंदबाज मैच हारने के बाद कई बार सबसे बड़ा विलेन बन जाता है. भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा नो बॉल की बीमारी से जूझ रहे हैं. वह शर्मनाक शतक की दहलीज पर पहुंच चुके हैं. भारत-श्रीलंका के बीच चल रहे कोलंबो टेस्ट में अभी तक जडेजा ने 4 नो बॉल फेंक दी हैं. पहली पारी में 3 नो बॉल फेंकी जबकि दूसरी पारी में अभी तक एक देखने को मिली है. 2021 के बाद के आंकड़े देखें तो रवींद्र जडेजा ने नो बॉल का अंबार लगा दिया है.
रवींद्र जडेजा को टीम इंडिया की रीढ़ भी कहें तो गलत नहीं होगा. वह बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही तरीके से मुकाबले की काया पलटने का माद्दा रखते हैं. लेकिन ये नो बॉल की समस्या नई नहीं है, कई बार जड्डू अपनी इस वीकनेस से परेशान भी नजर आते हैं. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले की 4 नो बॉल होने के बाद 2021 से टेस्ट मैचों में उनकी नो-बॉल की कुल संख्या 88 हो गई है.
रवींद्र जडेजा 2021 से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने वाले स्पिन गेंदबाज हैं. दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के नोमान अली का नाम है, जो अभी तक 40 के आंकड़े तक पहुंचे हैं. जडेजा और नोमान के बीच लगभग दोगुने का अंतर नजर आता है. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी जडेजा ने 4 नो बॉल फेंकी थीं, दोनों पारियों में उन्होंने 2-2 नो बॉल फेंकी.
कोलंबो टेस्ट में सिर्फ जडेजा ही इस दिक्कत से नहीं जूझ रहे हैं. दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मिलाकर 10 नो बॉल इस मुकाबले में फेंकी हैं. 4 नो बॉल पेसर्स से भी देखने को मिली. 2021 के बाद ये तीसरा टेस्ट मैच है, जिसमें सबसे ज्यादा नो बॉल स्पिनर्स से देखने को मिली हैं. 2023 में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में दोनों टीमों के स्पिनर्स ने कुल 15 नो बॉल फेंकी थीं.
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मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया की पकड़ मजबूत नजर आ रही है. टीम इंडिया ने पहली पारी में बोर्ड पर 503 रन टांग दिए थे. जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. वहीं, दूसरी पारी में चौथे दिन के खेल तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं. श्रीलंकाई टीम 16 रन से आगे है, अब देखना होगा कि आखिरी दिन किस टीमम के पक्ष में जाता है.