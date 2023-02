Ind Vs Aus: धरे रह गए ऑस्ट्रेलिया के सारे हथियार, इस गेंदबाज ने अकेले लगा दी कंगारू टीम की लंका

Border-Gavaskar Trophy: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो उल्टा पड़ गया. भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के आगे कंगारू बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. कप्तान पैट कमिंस ने शायद ही इसका अंदाजा लगाया हो कि दूसरे ही ओवर में उनकी टीम का पहला विकेट गिर जाएगा. मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू कर भारत को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद मोहम्मद शमी ने डेविड वॉर्नर का स्टंप उखाड़ दिया. इसके बाद मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की और लंच तक विकेट गिरने नहीं दिया. लेकिन इसके बाद रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी. उन्होंने स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर कंगारू टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.

कप्तान रोहित शर्मा ने मैच का 36वां ओवर करने के लिए जडेजा को बुलाया था. उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया. इस वजह से लाबुशेन पर प्रेशर बढ़ गया. उन्होंने आगे निकलकर खेलने की कोशिश की और गच्चा खा गए. इसके बाद मैट रेनशॉ भी एलबीडब्ल्यू हो गए. भले ही रवींद्र जडेजा हैट्रिक नहीं ले पाए लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पारी को उन्होंने तहस-नहस कर दिया. स्टीव स्मिथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जडेजा ने पांचवां झटका दिया.

