रवींद्र जडेजा का अचानक हो गया प्रमोशन...अजीत अगरकर ने दिया बड़ा तोहफा, संभालेंगे ऋषभ पंत की जिम्मेदारी

India Squad For West Indies Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान गुरुवार (25 सितंबर) को कर दिया गया. 15 सदस्यीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में हैं. दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का टीम में प्रमोशन हुआ है. उन्हें उपकप्तान नियुक्त किया गया है. उन्होंने ऋषभ पंत की जगह ली है, जो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान लगी पैर की चोट से अभी भी उबर रहे हैं.

इंग्लैंड में जडेजा का दमदार प्रदर्शन

इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज के दौरान जडेजा ने अपने करियर का सबसे शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया था.बल्ले से उन्होंने 10 पारियों में 516 रन बनाए थे. उनका औसत 86.00 रहा, जिससे वह शुभमन गिल, केएल राहुल और जो रूट के बाद सीरीज के शीर्ष रन-स्कोरर में चौथे स्थान पर रहे. उन्होंने इस सीरीज में छह अर्द्धशतक बनाए थे. वह भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में छह अर्द्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे. एक गेंदबाज के रूप में उन्होंने 3.56 की इकॉनमी रेट से 7 विकेट लिए थे.

अजीत अगरकर ने दिया अपडेट

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, ''ऋषभ पंत इस समय उप-कप्तान हैं और एक प्रमुख खिलाड़ी हैं. लेकिन दुर्भाग्य से, वह इस टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं. हमें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले 100 प्रतिशत फिट हो जाएंगे. उनकी वापसी के लिए अभी तक कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ इन दो टेस्ट मैचों में नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वह फिट होने के बहुत करीब हैं."

जडेजा क्यों बने उपकप्तान?

जडेजा लंबे समय से टीम के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. पिछले एक दशक में घरेलू और विदेशी दोनों जगह महत्वपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. अगरकर ने उन्हें उपकप्तान बनाए जाने का कारण बताते हुए कहा, "जड्डू (जडेजा) बहुत अनुभव के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं. तो यही मुख्य कारण है.'' दोनों टीमों के बीच पहला मैच 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरे टेस्ट की मेजबानी 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में की जाएगी.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.