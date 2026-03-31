IPL 2026: जडेजा ने पहले ही मैच में बिखेरा जलवा, मलिंगा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड चकनाचूर

इंडियन प्रीमीयर लीग का जबरदस्त आगाज हो चुका है. कल राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में RR ने सीएसके को बुरी तरह रौंदा. इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड कायम हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने कल के मैच में महज 15 गेंदों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया. हालांकि, हम बात कर रहे हैं स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बारे में, जिन्होंने इस बार चेन्नई सुपरकिग्स को छोड़कर राजस्थान रॉयल्स का हाथ थामा था. उन्होंने कल के मुकाबले में 2 विकेट झटकर श्रीलंका क्रिकेट इतिहास के दिग्गज गेंदबाज रविंद्र जडेजा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर अपने नाम पर गजब का कीर्तिमान स्थापित किया.

मलिंगा को छोड़ा पीछे

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए रवींद्र जडेजा ने यह खास उपलब्धि अपने ही पुराने टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए IPL 2026 के तीसरे मैच में हासिल की. इस मुकाबले में जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे और सरफराज खान को आउट किया.अब जडेजा के नाम IPL में 255 मैचों में 172 विकेट हो चुके हैं, जो उन्होंने 30.26 की औसत से लिए हैं. इसमें उनके नाम एक पांच विकेट हॉल भी शामिल है. उन्होंने लसिथ मलिंगा के 170 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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IPL में सबसे ज्यादा विकेट

युजवेंद्र चहल – 221

भुवनेश्वर कुमार – 198

सुनील नारिन – 192

पियूष चावला – 192

रविचंद्रन अश्विन – 187

जसप्रीत बुमराह – 183

ड्वेन ब्रावो – 183

अमित मिश्रा – 174

रवींद्र जडेजा – 172

जडेजा 2008 में राजस्थान रॉयल्स की खिताबी टीम का हिस्सा थे. इसके बाद 2012 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर टीम के अहम खिलाड़ी बन गए. एमएस धोनी की कप्तानी में जडेजा ने 2018, 2021 और 2023 में टीम को चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया. IPL 2026 से पहले हुए बड़े ट्रेड में जडेजा एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स में लौट आए. इस डील में सैम करन राजस्थान के साथ जुड़े, जबकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए.

मैच का हाल

IPL 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार खेल दिखाते हुए पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया. पहले गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर, जडेजा और नांद्रे बर्गर की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने CSK की टीम लड़खड़ा गई. CSK ने 57 रन पर 6 विकेट गंवा दिए.बाद में जेमी ओवरटन (43 रन), कार्तिक शर्मा (18 रन) और सरफराज खान (17 रन) ने मिलकर टीम को 127 रन तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 17 गेंदों में 52 रन बनाकर राजस्थान की जीत आसान कर दी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 38 रन बनाए. दोनों ने 75 रन की मजबूत साझेदारी करके राजस्थान को शानदार जीत दिलाई.

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