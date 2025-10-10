Advertisement
4000 रन और 400 विकेट... ये ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करेंगे जडेजा, क्या कपिल देव का टूटेगा रिकॉर्ड?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि करियर के अंत तक वह टेस्ट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे.
 

Oct 10, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि करियर के अंत तक वह टेस्ट में 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे. जियोस्टार से बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा, 'जडेजा को इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते देखना शानदार है. भारतीय प्रबंधन ने भी उन पर भरोसा दिखाया है और पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है.'

पार्थिव पटेल ने की तारीफ

पार्थिव पटेल ने आगे कहा, 'जब ड्रेसिंग रूम आप पर भरोसा करता है, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है. हालांकि वह मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं, विकेट लेने की क्षमता के साथ, उनका बल्लेबाजी योगदान अमूल्य हो गया है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बल्लेबाजी अमूल्य रही और सीरीज ड्रॉ कराने में उनका अहम योगदान रहा.'

4000 रन और 400 विकेट का रिकॉर्ड

पटेल ने कहा, 'जडेजा लगभग 4,000 रन और 335 विकेट के साथ निस्संदेह भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हैं. मुझे उम्मीद है कि वह अपने करियर के अंत तक 400 विकेट और 4,000 रन का आंकड़ा पार कर जाएंगे. यह एक बड़ी उपलब्धि है. वैश्विक स्तर पर, वह वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है. बेन स्टोक्स, पैट कमिंस और शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों से जडेजा कहीं आगे हैं.'

'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर'

पटेल ने जडेजा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बताया. उन्होंने कहा, 'गेंदबाज और बल्लेबाज, दोनों के रूप में, सभी परिस्थितियों में उनकी असाधारण निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. यह केवल कभी-कभार की चमक नहीं है; यह निरंतर प्रदर्शन है जो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है.' बता दें कि जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. 104 रन की नाबाद पारी खेलने के साथ ही 4 विकेट लेकर वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. देखना दिलचस्प होगा कि क्या जडेजा महान कपिल देव का 434 टेस्ट विकेट और 5248 टेस्ट रनों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

ravindra jadejaParthiv Patel

