Hindi Newsक्रिकेट

'इसका खास ध्यान रखना...', इस भारतीय ऑलराउंडर ने सबसे अलग अंदाज में दी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई

टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर  रवींद्र जडेजा मैदान पर अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ तलवारबाजी के लिए भी जाने जाते हैं.उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पहली मुलाकात के बारे में जिक्र करते दिखे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:43 PM IST
Ravindra jadeja
Ravindra jadeja

टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर  रवींद्र जडेजा मैदान पर अपने शानदार बल्लेबाजी के साथ-साथ तलवारबाजी के लिए भी जाने जाते हैं. जडेजा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वां जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में विस किया और उनके साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया.  उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पहली मुलाकात के बारे में जिक्र करते दिखे.

2010 में पहली बार हुई थी मुलाकात
जडेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात के बारे में याद करते हुए बताया कि साल  2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उस समय दक्षिण अफ्रीका के साथ मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच था. सुबह मैच होना था उससे पहले प्रधानमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनसे पूरी टीम की मुलाकात हुई.

'ये तो अपना लड़का है'
जडेजा ने कहा, उस समय माही भाई( महेंद्र सिंह धोनी) ने टीम में सबको इंट्रोड्यूज कराते हुए कहा ये जडेजा है. उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा की अरे ये तो अपना लड़का है. इसका खास ध्यान रखना. उन्होंने ये बात मुस्कुराते हुए काफी असानी से कही थी. जब कोई इतना बड़ा इंसान आपके बारे में सबके सामने ऐसी बात बोलता है तो आपको अलग एहसास होता. 

'मेरे लिए गर्व का मौका रहा'
जडेजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव के बारे में माय मोदी स्टोरी के बारे में बताया, उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, " मेरी टीम के सभी खिलाड़ियों के सामने उनका ऐसा बोला काफी गौरवपूर्ण पल था. मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भूल सकता हूं."

ये भी पढ़ें: आईटीसी से लेकर अपोलो टायर्स तक, कुछ ऐसी रही है बीसीसीआई की स्पांसरशिप से डील हिस्ट्री 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

