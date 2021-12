इस दिग्गज खिलाड़ी का अचानक हुआ निधन, करियर में लिए थे 2000 विकेट, क्रिकेट जगत में छाई मायूसी

नई दिल्ली: क्रिकेट को भारत में बहुत ही पसंद ही किया जाता है, लेकिन क्रिकेट का जनक इंग्लैंड को माना जाता है. इंग्लैंड में भी क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है. अब क्रिकेट जगत के लिए एक बुरी खबर है. इंग्लैंड के एक धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान का निधन हो गया है. इस खिलाड़ी ने अपने दम पर इंग्लैंड को कई मैच जिताए थे.

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रे इंलिगवर्थ (Ray Illingworth) का निधन हो गया है, जिससे क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है. वह 89 साल के थे. इंलिगवर्थ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. उनके कप्तानी कौशल से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ थी. रे इंलिगवर्थ ने 31 मैचों में इंग्लैंड टीम की कप्तानी की थी, जिसमें 12 मैचों जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ ने शनिवार को दुनिया को अलविदा कह दिया .यॉर्कशायर कॉउंटी क्रिकेट क्लब के ट्विटर हैंडल से उनके निधन की जानकारी दी गई. क्लब ने ट्वीट किया है, 'रे इंलिगवर्थ के निधन का हमें दु:ख हैं. इस घड़ी में हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं.' रे इंलिगवर्थ काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. उनका कैंसर का इलाज चल रहा था. उनकी पत्नी का निधन भी कैंसर की वजह से हो गया था. इंलिगवर्थ ने क्रिकेट छोड़ने के बाद भी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन जारी रखा था.

We are deeply saddened to learn that Ray Illingworth has passed away.

Our thoughts are with Ray’s family and the wider Yorkshire family who held Ray so dear to their hearts #OneRose pic.twitter.com/nvQa2f7RMz

— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) December 25, 2021