30 गेंद में 97 रन भी पड़े कम... 10 साल पहले आया था डेविड-पाटीदार से भी खतरनाक तूफान, बाल-बाल बचा ये रिकॉर्ड

RCB vs CSK: आरसीबी और सीएसके के बीच टक्कर फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुई. आरसीबी की 43 रन से जीत के चर्चे चारों तरफ हैं. टिम डेविड और रजत पाटीदार ने डेथ ओवर्स में ऐसी तबाही मचाई कि सीएसके के गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए. दोनों ने मिलकर आखिरी के 5 ओवर्स में 97 रन कूट डाले. लेकिन इसके बाद भी आरसीबी का 10 साल पुराना रिकॉर्ड कायम है, साल 2016 में इससे भी खतरनाक तबाही देखने को मिली थी.

डेविड और पाटीदार ने मचाई तबाही

आरसीबी ने चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में स्कोरबोर्ड पर 250 रन टांग दिए. आईपीएल इतिहास में कभी भी सीएसके के खिलाफ किसी भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. शुरुआत में विराट कोहली (28) और फिल साल्ट (46) ने सूझ-बूझ भरी पारी खेली. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंद में पचासा जमाया. लेकिन असली तबाही आखिरी के 5 ओवर्स में देखने को मिली.

डेविड ने चौकों-छक्कों की कर दी बारिश

बैटिंग करने आए टिम डेविड ने 5वें गियर पर बैटिंग की. उन्होंने महज 25 गेंद में 70 रन ठोक डाले. उनकी पारी में 8 छक्के और 3 चौके देखने को मिले. दूसरे छोर से रजत पाटीदार ने 19 गेंद में 6 छक्के और 1 चौका जमाकर 48 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 250 तक पहुंचा दिया. आखिरी के 5 ओवर में 97 रन देखने को मिले, तो फैंस को लगा ये डेथ ओवर्स का सबसे बड़ा स्कोर होगा. लेकिन 2016 में इससे भी खतरनाक गदर देखने को मिला था.

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विराट-डिविलियर्स ने मचाया था कोहराम

आखिरी के 5 ओवर्स में विराट कोहली और एबी डिवियर्स की जोड़ी ने 112 रन ठोक डाले थे. मुकाबला गुजरात लायंस के खिलाफ था. दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी और 200+ रन की पार्टनरशिप देखने को मिली थी. बतौर कप्तान विराट कोहली ने 109 रन की पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे. वहीं, डिविलियर्स ने 12 छक्कों और 10 चौकों की बदौलत 52 गेंद में 129 रन की पारी खेली थी.