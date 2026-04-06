Advertisement
trendingNow13167632
Hindi Newsक्रिकेट30 गेंद में 97 रन भी पड़े कम... 10 साल पहले आया था डेविड-पाटीदार से भी खतरनाक तूफान, बाल-बाल बचा ये रिकॉर्ड

30 गेंद में 97 रन भी पड़े कम... 10 साल पहले आया था डेविड-पाटीदार से भी खतरनाक तूफान, बाल-बाल बचा ये रिकॉर्ड

RCB vs CSK: आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों ने चौकों-छक्कों की बारिश कर दी. टिम डेविड और रजत पाटीदार ने डेथ ओवर्स में रिकॉर्डतोड़ पारियां खेलीं. आखिरी 5 ओवर्स में 97 रन ठोके, लेकिन इसके बाद भी आरसीबी का 10 साल पुराना रिकॉर्ड अटूट है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tim David (BCCI)
Tim David (BCCI)

RCB vs CSK: आरसीबी और सीएसके के बीच टक्कर फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुई. आरसीबी की 43 रन से जीत के चर्चे चारों तरफ हैं. टिम डेविड और रजत पाटीदार ने डेथ ओवर्स में ऐसी तबाही मचाई कि सीएसके के गेंदबाज आसमान ताकते ही रह गए. दोनों ने मिलकर आखिरी के 5 ओवर्स में 97 रन कूट डाले. लेकिन इसके बाद भी आरसीबी का 10 साल पुराना रिकॉर्ड कायम है, साल 2016 में इससे भी खतरनाक तबाही देखने को मिली थी. 

डेविड और पाटीदार ने मचाई तबाही

आरसीबी ने चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में स्कोरबोर्ड पर 250 रन टांग दिए. आईपीएल इतिहास में कभी भी सीएसके के खिलाफ किसी भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है. शुरुआत में विराट कोहली (28) और फिल साल्ट (46) ने सूझ-बूझ भरी पारी खेली. इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंद में पचासा जमाया. लेकिन असली तबाही आखिरी के 5 ओवर्स में देखने को मिली. 

डेविड ने चौकों-छक्कों की कर दी बारिश

बैटिंग करने आए टिम डेविड ने 5वें गियर पर बैटिंग की. उन्होंने महज 25 गेंद में 70 रन ठोक डाले. उनकी पारी में 8 छक्के और 3 चौके देखने को मिले. दूसरे छोर से रजत पाटीदार ने 19 गेंद में 6 छक्के और 1 चौका जमाकर 48 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 250 तक पहुंचा दिया. आखिरी के 5 ओवर में 97 रन देखने को मिले, तो फैंस को लगा ये डेथ ओवर्स का सबसे बड़ा स्कोर होगा. लेकिन 2016 में इससे भी खतरनाक गदर देखने को मिला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. सैमसन को क्या हो गया? टी20 वर्ल्ड कप के बाद अचानक बल्ला खामोश, कोच का विस्फोटक बयान

विराट-डिविलियर्स ने मचाया था कोहराम

आखिरी के 5 ओवर्स में विराट कोहली और एबी डिवियर्स की जोड़ी ने 112 रन ठोक डाले थे. मुकाबला गुजरात लायंस के खिलाफ था. दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी और 200+ रन की पार्टनरशिप देखने को मिली थी. बतौर कप्तान विराट कोहली ने 109 रन की पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे. वहीं, डिविलियर्स ने 12 छक्कों और 10 चौकों की बदौलत 52 गेंद में 129 रन की पारी खेली थी. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
mumbai
जय श्री राम के गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद, दो गुटों में खूनी झड़प से दहला मलाड
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से ऐसी बेरुखी क्यों? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट!
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज