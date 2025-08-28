'मौन शोक था...', आरसीबी ने 3 महीने में किया पहला पोस्ट, बेंगलुरु भगदड़ के बाद साध ली थी चुप्पी

Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2025 में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. टीम ने 4 जून को सेलिब्रेट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया. इस दौरान लाखों फैंस बेंगलुरु की सड़कों पर नजर आए और सभी स्टेडियम में जाना चाहते थे. इसी दौरान भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई. उसके बाद से आरसीबी ने सोशल मीडिया पर दुख जताया और फिर उससे दूरी बना ली. अब करीब 3 महीने बाद उसकी सोशल मीडिया पर वापसी हुई है.

लॉन्च किया 'RCB Cares'

आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगभग तीन महीने की खामोशी तोड़ते हुए एक भावुक संदेश जारी किया है.यह संदेश "12th Man Army" कहे जाने वाले उनके प्रशंसकों को समर्पित है. इसमें फ्रेंचाइजी ने एक नई पहल आरसीबी केयर्स (RCB Cares) के लॉन्च की घोषणा की. इस पहल का उद्देश्य उन प्रशंसकों का सम्मान करना और उन परिवारों की मदद करना है जो जून में टीम की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की दुखद घटना से प्रभावित हुए थे.

त्रासदी और उसके बाद की आलोचना

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए, जबकि स्टेडियम के अंदर जश्न जारी था. इस विपरीत स्थिति ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया और फ्रेंचाइजी को उसकी धीमी प्रतिक्रिया के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा. कर्नाटक सरकार ने भी इस घटना के लिए RCB को जिम्मेदार ठहराया, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क गया. इसके बाद RCB ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और घायल प्रशंसकों की मदद और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरसीबी केयर्स फंड की शुरुआत की. इन उपायों को दुख की इस घड़ी में क्लब की अपने समर्थकों के साथ एकजुटता को फिर से मजबूत करने के तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया.

RCB का भावुक संदेश

गुरुवार को आरसीबी ने सोशल मीडिया एक पोस्ट के साथ वापसी की, जिसमें उन्होंने दुख को स्वीकार करते हुए अपनी नई पहल का अनावरण किया. इस पोस्ट में कहा गया था, ''हमें यहां आखिरी बार पोस्ट किए लगभग तीन महीने हो गए हैं. यह खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि दुख था. यह जगह कभी उस ऊर्जा, यादों और पलों से भरी थी, जिसका आप सबसे ज्यादा आनंद लेते थे. लेकिन 4 जून ने सब कुछ बदल दिया. उस दिन हमारा दिल टूट गया और तब से खामोशी बनाए रखना हमारी भावना थी. उस खामोशी में हम दुख में थे. सुन रहे थे. सीख रहे थे।और धीरे-धीरे हमने एक प्रतिक्रिया से कहीं अधिक कुछ बनाना शुरू कर दिया. कुछ ऐसा जिस पर हम वास्तव में विश्वास करते हैं. इस तरह आरसीबी केयर्स अस्तित्व में आया.

Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you! The Silence wasn’t Absence. It was Grief. This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025

'कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए'

आरसीबी ने आगे कहा, ''यह हमारे प्रशंसकों का सम्मान करने, उन्हें ठीक करने और उनके साथ खड़े होने की जरूरत से पैदा हुआ. यह हमारे समुदाय और प्रशंसकों द्वारा आकार दिया गया सार्थक कार्रवाई के लिए एक मंच है. हम आज इस जगह पर जश्न के साथ नहीं, बल्कि देखभाल के साथ लौट रहे हैं. साझा करने के लिए. आपके साथ खड़े रहने के लिए. एक साथ आगे बढ़ने के लिए. कर्नाटक का गौरव बने रहने के लिए. आरसीबी केयर्स और हम हमेशा रहेंगे. अधिक जानकारी जल्द ही आएगी.''

चिन्नास्वामी स्टेडियम पर प्रतिबंध

इस त्रासदी ने न केवल कई जानें लीं, बल्कि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया. 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' के कारण आईसीसी ने घोषणा की कि अगले महीने होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए मुंबई बेंगलुरु की जगह पांच मेजबान स्थलों में से एक होगा. चिन्नास्वामी को बड़े आयोजनों की मेजबानी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है.