23 अप्रैल: जश्न नहीं, गम मनाती है आरसीबी! विपक्षी फैंस का 'फेवरेट' दिन, माथे से नहीं हट रहा ये कलंक

RCB 49 All Out: 23 अप्रैल आरसीबी के लिए एक डरावना सपना है. 2017 में 49 ऑलआउट और 2022 में 68 रनों पर सिमटने का कलंक आज भी बरकरार है, जिसे 2025 की ऐतिहासिक आईपीएल ट्रॉफी भी पूरी तरह नहीं धो पाई.
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RCB 49 All Out: आईपीएल की हाई-प्रोफाइल दुनिया में कुछ तारीखें दिग्गज कारनामों का पर्याय बन जाती हैं. ज्यादातर फैंस के लिए 23 अप्रैल की तारीख साल 2013 में क्रिस गेल द्वारा खेली गई 175* रनों की आतिशी पारी की याद दिलाती है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और उसकी वफादार 12th Man Army के लिए यह तारीख एक दोहराने वाला दुःस्वप्न है. एक ऐसा जख्म जिसे उनकी 2025 की आईपीएल ट्रॉफी भी पूरी तरह नहीं भर पाई है. आज ही के दिन 2017 में आरसीबी की टीम 49 रनों पर ऑल आउट हो गई थी.यह क्रिकेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बल्लेबाजी विफलता मानी जाती है.
साल 2017 का था और मैदान था ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ महज 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप किसी 'वर्ल्ड इलेवन' जैसी लग रही थी. विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में जीत पक्की लग रही थी. हालांकि, इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया.
नाथन कूल्टर-नाइल ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को शून्य पर आउट कर तबाही की शुरुआत की. इसके बाद केकेआर के तेज गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया और पूरी टीम महज 49 रनों पर सिमट गई. यह आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर था, जिसने इस ग्लैमरस फ्रेंचाइजी को ट्रोलर्स का मुख्य निशाना बना दिया.
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49 रन पर ऑल आउट होने के पांच साल बाद 2022 में 23 अप्रैल का श्राप फिर लौटा. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए फैंस को उम्मीद थी कि वे गेल के 175 रनों की बरसी का जश्न मनाएंगे, लेकिन इसके उलट उन्होंने एक और शर्मनाक प्रदर्शन देखा. आरसीबी की टीम इस बार भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सिर्फ 68 रनों पर ढेर हो गई. तारीख वही 23 अप्रैल थी और विराट कोहली 2017 की तरह इस मैच में भी 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर शून्य) का शिकार हुए. इस हार ने क्रिकेट जगत को एक बार फिर हैरान कर दिया.
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भले ही आरसीबी ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर 18 साल का इंतजार खत्म कर दिया हो और आईपीएल 2026 सीजन में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन विपक्षी फैंस के लिए "49" आज भी सबसे बड़ा हथियार है. सोशल मीडिया पर जब भी कोई आरसीबी फैन अपनी चैंपियनशिप जीत का गर्व करता है, प्रतिद्वंद्वी फैंस सिर्फ दो अंकों से जवाब देते हैं: 49. यह एक ऐसा दिन बन गया है जो याद दिलाता है कि क्रिकेट के खेल में बड़े से बड़े दिग्गजों का भी पतन हो सकता है.