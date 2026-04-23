Advertisement
trendingNow13190103
Hindi Newsक्रिकेट23 अप्रैल: जश्न नहीं, गम मनाती है आरसीबी! विपक्षी फैंस का फेवरेट दिन, माथे से नहीं हट रहा ये कलंक

23 अप्रैल: जश्न नहीं, गम मनाती है आरसीबी! विपक्षी फैंस का 'फेवरेट' दिन, माथे से नहीं हट रहा ये कलंक

RCB 49 All Out: 23 अप्रैल आरसीबी के लिए एक डरावना सपना है. 2017 में 49 ऑलआउट और 2022 में 68 रनों पर सिमटने का कलंक आज भी बरकरार है, जिसे 2025 की ऐतिहासिक आईपीएल ट्रॉफी भी पूरी तरह नहीं धो पाई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 23, 2026, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आरसीबी की टीम 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी. Photo Credit: BCCI
आरसीबी की टीम 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी. Photo Credit: BCCI

RCB 49 All Out: आईपीएल की हाई-प्रोफाइल दुनिया में कुछ तारीखें दिग्गज कारनामों का पर्याय बन जाती हैं. ज्यादातर फैंस के लिए 23 अप्रैल की तारीख साल 2013 में क्रिस गेल द्वारा खेली गई 175* रनों की आतिशी पारी की याद दिलाती है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और उसकी वफादार 12th Man Army के लिए यह तारीख एक दोहराने वाला दुःस्वप्न है. एक ऐसा जख्म जिसे उनकी 2025 की आईपीएल ट्रॉफी भी पूरी तरह नहीं भर पाई है. आज ही के दिन 2017 में आरसीबी की टीम 49 रनों पर ऑल आउट हो गई थी.यह क्रिकेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बल्लेबाजी विफलता मानी जाती है.

साल 2017 का था और मैदान था ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ महज 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप किसी 'वर्ल्ड इलेवन' जैसी लग रही थी. विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में जीत पक्की लग रही थी. हालांकि,  इसके बाद जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया. 

ट्रोलर्स को आरसीबी ने दिया था मौका

नाथन कूल्टर-नाइल ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली को शून्य पर आउट कर तबाही की शुरुआत की. इसके बाद केकेआर के तेज गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया और पूरी टीम महज 49 रनों पर सिमट गई. यह आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर था, जिसने इस ग्लैमरस फ्रेंचाइजी को ट्रोलर्स का मुख्य निशाना बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CSK ने इस गेंदबाज पर खेला दांव, 5 रन देकर 5 विकेट लेने का महा-रिकॉर्ड दर्ज

2022 में जख्म और गहरा हुआ

49 रन पर ऑल आउट होने के पांच साल बाद 2022 में 23 अप्रैल का श्राप फिर लौटा. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए फैंस को उम्मीद थी कि वे गेल के 175 रनों की बरसी का जश्न मनाएंगे, लेकिन इसके उलट उन्होंने एक और शर्मनाक प्रदर्शन देखा. आरसीबी की टीम इस बार भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सिर्फ 68 रनों पर ढेर हो गई. तारीख वही 23 अप्रैल थी और विराट कोहली 2017 की तरह इस मैच में भी 'गोल्डन डक' (पहली गेंद पर शून्य) का शिकार हुए. इस हार ने क्रिकेट जगत को एक बार फिर हैरान कर दिया.

ये भी पढ़ें: भगोड़ा बना पाकिस्तान, भारत के नाम से लगा कांपने, इस टूर्नामेंट में नहीं भेजेगा टीम

49 का दर्द क्यों बरकरार है?

भले ही आरसीबी ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर 18 साल का इंतजार खत्म कर दिया हो और आईपीएल 2026 सीजन में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन विपक्षी फैंस के लिए "49" आज भी सबसे बड़ा हथियार है. सोशल मीडिया पर जब भी कोई आरसीबी फैन अपनी चैंपियनशिप जीत का गर्व करता है, प्रतिद्वंद्वी फैंस सिर्फ दो अंकों से जवाब देते हैं: 49. यह एक ऐसा दिन बन गया है जो याद दिलाता है कि क्रिकेट के खेल में बड़े से बड़े दिग्गजों का भी पतन हो सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
TCS nashik case
भेजते थे गंदे Whatsapp मैसेज, रखे अश्लील पासवर्ड्स, TCS नासिक मामले में नए खुलासे
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
visa
भारतीय यात्रियों के लिए गुड न्यूज, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर वीजा जरूरत नहीं
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
West Bengal
शांत लहर, बड़ा तूफान... क्या बंगाल में ममता युग ढलान पर है? साफ नजर आ रही बेचैनी
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
Tamil Nadu
दक्षिण का 'द्रविड़' दुर्ग:अन्‍ना की विदाई और अम्‍मा की शपथ;भविष्‍य देखतीं वो दीवारें
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
subhendu Sarkar
VIDEO: मारा-पीटा, खेतों में भागकर बचानी पड़ी जान, बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
West Bengal Assembly Election 2026
झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्ची...वोटिंग के दिन बंगाल में बोले मोदी, 4 मई को मिठाई बंटेगी
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक की मौत!
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
Jammu and Kashmir
क्रिकेटर बनी क्रिमिनल! सेक्सटॉर्शन रैकेट में महिला खिलाड़ी, भाई समेत 3 गिरफ्तार
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
West Bengal Election 2026
मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?