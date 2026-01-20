Advertisement
trendingNow13080158
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: RCB ने लगाया जीत का पंच तो गुजरात की कप्तान को आ गया गुस्सा, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

WPL 2026: RCB ने लगाया जीत का पंच तो गुजरात की कप्तान को आ गया गुस्सा, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जीत की पटरी पर सवार है. सोमवार, 19 जनवरी को WPL 2026 के 12वें मुकाबले में RCB ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट में ना सिर्फ लगातार 5वीं जीत हासिल की, बल्कि प्लेऑफ में भी अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. नवी मुंबई में धमाल मचाने के बाद स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम ने वडोदरा में भी जीत के साथ आगाज किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

WPL 2026: RCB ने लगाया जीत का पंच तो गुजरात की कप्तान को आ गया गुस्सा, किसपर फोड़ा हार का ठीकरा?

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जीत की पटरी पर सवार है. सोमवार, 19 जनवरी को WPL 2026 के 12वें मुकाबले में RCB ने गुजरात जायंट्स को 61 रनों से रौंदकर टूर्नामेंट में ना सिर्फ लगातार 5वीं जीत हासिल की, बल्कि प्लेऑफ में भी अपनी सीट कन्फर्म कर ली है. नवी मुंबई में धमाल मचाने के बाद स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम ने वडोदरा में भी जीत के साथ आगाज किया. वहीं, शर्मनाक हार के बाद जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर काफी निराश दिखीं. उन्होंने छूटे मौकों और कैच को हार का कारण बताया. इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीम को जल्द से जल्द एकजुट होकर शेष दो मैच जीतने होंगे.

कप्तान गार्डनर ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा 

आरसीबी के हाथों करारी हार के बाद  गुजरात जायंट्स की कप्तान गार्डनर ने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है. जब आप कैच छोड़ते हैं और वे रन बनाते, ये वे छोटे-छोटे पल हैं जिनमें हम अभी जीत नहीं पा रहे हैं. हमें आखिरी दो मैच जीतने होंगे, लेकिन यह निराशाजनक है. आपको लड़ना होगा, इस मैच से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन हार के बाद यहां खड़े होना अच्छा नहीं है."

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी नजरिए के बारे में बताते हुए, जायंट्स की कप्तान ने आगे कहा कि पिच की असंगत उछाल ने उनकी योजनाओं को प्रभावित किया, और उन्होंने स्मृति मंधाना के खिलाफ खुद को एक बेहतर मैच-अप मानते हुए उन्हें लाइन के पार खेलने के लिए उकसाया.

उन्होंने कहा, "हमें पता था कि हमें विकेट का फायदा उठाना है. बाउंस जरूरी नहीं कि सही हो. उछाल असंगत था, मैं स्मृति के खिलाफ एक अच्छा मैचअप हूं. बस उनसे लाइन के पार खेलने के लिए कह रही थी, यह जानते हुए कि वह विकेट के स्क्वायर पर अच्छी हैं."

गौतमी नाइक ने बनाए 73 रन

बीसीए स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए. इस टीम के लिए गौतमी नाइक ने सर्वाधिक 73 रन बनाए, जबकि ऋचा घोष ने 27 रन की पारी खेली. विपक्षी खेमे से काशवी गौतम और एश्ले गार्डनर ने 2-2 सफलताएं हासिल कीं.

इसके जवाब में गुजरात जायंट्स 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर सिर्फ 117 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए एश्ले गार्डनर ने 43 गेंदों में सर्वाधिक 54 रन बनाए, जबकि अनुष्का शर्मा ने 18 रन की पारी खेली. आरसीबी की ओर से सयाली ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क ने 2 विकेट निकाले. इस जीत के साथ आरसीबी ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
Kishtwar Encounter
किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
Republic Day 2026
10,000 स्पेशल गेस्ट... 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानें कौन होंगे शामिल और...
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
Ancient Silk Route India
हिमालय की वो घाटी जिसने जोड़ा भारत-तिब्बत-चीन! क्या आप जानते हैं इस वैली का नाम?
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
Punjab and Haryana High Court
सास को जिंदा जलाने वाली बहू को हाईकोर्ट ने क्यों दी राहत? पति चाहता था सख्त सजा
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
BJP President Nitin Nabin
जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब पटना से उड़कर गुजरात जाते थे नितिन नबीन
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब