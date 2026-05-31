RCB ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड बनाने वाली IPL की पहली टीम, मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया पीछे

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने इतिहास रच दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस (GT) की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. गुजरात टाइटंस (GT) ने 55 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए. शुभमन गिल 10 रन, साई सुदर्शन 12 रन और निशांत सिंधु 20 रन बनाकर आउट हो गए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रचा इतिहास

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने इसी के साथ ही IPL में इतिहास रच दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) IPL के इतिहास में एक ही सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा 35 विकेट लेने वाली पहली टीम बन गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस फाइनल मैच में जोश हेजलवुड ने शुभमन गिल को 10 रन के निजी स्कोर पर आउट किया.वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन का विकेट लिया है. भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया.

मुंबई इंडियंस को छोड़ दिया पीछे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 2 विकेट लेने के साथ ही IPL में इतिहास रच दिया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम अब मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ते हुए IPL के इतिहास में एक ही सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा 35 विकेट लेने वाली पहली टीम बन गई है. इससे पहले का रिकॉर्ड 33 विकेट का था, जो RCB (2023) और मुंबई इंडियंस (2013) के नाम संयुक्त रूप से दर्ज था. गुजरात टाइटंस ने भी इस सीजन के पावरप्ले ओवरों में 33 विकेट लिए हैं और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरी पारी में 3 और विकेट लेकर वे RCB का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.