IPL 2026 के प्लेऑफ में RCB की सीट कन्फर्म, पंजाब की हार से 2 टीमों ने मनाया जश्न, समझें टॉप-4 का पूरा समीकरण

IPL 2026 Playoff Scenario: डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है. रविवार को धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में RCB ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हराकर टॉप-4 में अपनी जगह पक्की कर ली. लगातार 6 हार के बाद पंजाब किंग्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की किस्मत उनके हाथ में नहीं है. पंजाब किंग्स आखिरी मुकाबला जीतकर भी 15 अंकों पर ग्रुप स्टेज खत्म करेगी. इतने अंक प्लेऑफ के लिए काफी होंगे या नहीं और प्लेऑफ में बाकी 3 सीटों पर किसका कब्जा होगा? आइए विस्तार से जानते हैं.

प्लेऑफ में RCB की सीट कन्फर्म

आईपीएल 2026 में अभी तक 13 में से 9 मुकाबले जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ का टिकट कटवा लिया है. ग्रुप स्टेज में आरसीबी का आखिरी मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी टॉप-2 में फिनिश करेगी. पंजाब किंग्स की हार से श्रेयस अय्यर की टेंशन बढ़ी है, लेकिन दो टीमों का जबरदस्त फायदा हुआ है.

RCB की जीत से CSK-RR की बल्ले-बल्ले

आरसीबी के खिलाफ मैच में पंजाब किंग्स की हार ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के समीकरण को आसान कर दिया है. खासकर CSK को बड़ा फायदा हुआ है. चेन्नई के खाते में फिलहाल 12 अंक हैं और बाकी बचे दो मुकाबले जीतकर वो 16 अंकों तक पहुंच सकती है. वहीं, दूसरी तरफ पंजाब किंग्स आखिरी मैच जीतकर भी 15 अंक तक पहुंच पाएगी. यही वजह है कि अब टॉप-4 की जंग में पंजाब किंग्स पीछे हो गई है, वहीं सीएसके को लाइफ लाइन मिला है.

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टॉप-4 की रेस में कौन आगे?

RCB ने तो प्लेऑफ का टिकट कटवा लिया है. अभी तक का लेखा-जोखा ये है कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आधिकारिक तौर से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की सांसें चल रही है, लेकिन दोनों को चमत्कार की दरकार है. ऐसे में प्लेऑफ की रेस में अब सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लड़ाई है. सीट 3 हैं और रेस में है 5 टीमें. आईपीएल 2026 में आने वाले 2-3 दिन बेहद रोमांचक होने वाला है. हर एक मैच के नतीजे से प्लेऑफ का समीकरण बदल जाएगा. हालांकि, आरसीबी के साथ SRH, GT और राजस्थान रॉयल्स फिलहाल प्लेऑफ की रेस मन आगे हैं, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है.

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