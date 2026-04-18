RCB के गेंदबाजों ने फैलाई दहशत, 3 बल्लेबाजों को किया 'रिटायर्ड हर्ट', खौफ में सभी टीमें?

RCB vs DC: आईपीएल 2026 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर इस सीजन की तीसरी जीत दर्ज की. हालांकि, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली के फैंस को करारा झटका लगा. टीम के कप्तान अक्षर पटेल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक वो दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए. 19 गेंदों पर 26 रन बनाने के बाद वो 'रिटायर्ड हर्ट' हो गए. मांसपेशियों में लगातार आ रहे खिंचाव से अक्षर काफी परेशान दिखे और जब दर्द सहा नहीं गया तो उन्होंने मैदान से बाहर जाने का फैसला किया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहत की बात ये रही कि अक्षर पटेल के 'रिटायर्ड हर्ट' होने के बावजूद टीम को जीत मिली. हालांकि, अक्षर मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत करने के लिए भी मैदान पर नहीं आए और देखना दिलचस्प होगा कि वो अगले मुकाबले में खेलते हैं या नहीं.

RCB के खिलाफ 3 बल्लेबाज हुए 'रिटायर्ड हर्ट'

अब इसे महज इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन सच बात तो यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए आखिरी तीन मैचों में विरोधी टीम के 3 प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. इसकी शुरुआत मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से हुई थी. जब बैटिंग करते-करते रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई और वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ भी यही हुआ. जोश हेजलवुड की खतरनाक गेंद पर उनके कोहनी में चोट लगी और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए. हालांकि, बाद में वो बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तुरंत आउट होकर पवेलियन लौट गए.

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रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को दर्द देने के बाद अब आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को जख्म दिया है. आशा करते हैं कि उनकी इंजरी गंभीर ना हो और वो अगले मैच तक फिट हो जाए. RCB के खिलाफ चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा अगले मैच से बाहर हो गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक वो अगले 2-3 मैच मिस कर सकते हैं.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली ने मारी बाजी

आईपीएल 2026 में अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार हार का स्वाद चखा है. इससे पहले आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगातार 5 मुकाबले जीते थे. दिल्ली कैपिटल्स ने इस विजयरथ को रोक दिया. रविवार को खेले गए मुकाबले में डीसी ने 6 विकेट से जीत हासिल की.

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