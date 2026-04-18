Advertisement
trendingNow13183815
Hindi Newsक्रिकेटRCB के गेंदबाजों ने फैलाई दहशत, 3 बल्लेबाजों को किया रिटायर्ड हर्ट, खौफ में सभी टीमें?

RCB के गेंदबाजों ने फैलाई दहशत, 3 बल्लेबाजों को किया 'रिटायर्ड हर्ट', खौफ में सभी टीमें?

RCB vs DC: अब इसे महज इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन सच बात तो यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए आखिरी तीन मैचों में विरोधी टीम के 3 प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. इसकी शुरुआत मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से हुई थी. जब बैटिंग करते-करते रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई और वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Axar Patel Retired Hurt against RCB (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrab)
Axar Patel Retired Hurt against RCB (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrab)

RCB vs DC: आईपीएल 2026 के 26वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर इस सीजन की तीसरी जीत दर्ज की. हालांकि, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली के फैंस को करारा झटका लगा. टीम के कप्तान अक्षर पटेल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अचानक वो दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए. 19 गेंदों पर 26 रन बनाने के बाद वो 'रिटायर्ड हर्ट' हो गए. मांसपेशियों में लगातार आ रहे खिंचाव से अक्षर काफी परेशान दिखे और जब दर्द सहा नहीं गया तो उन्होंने मैदान से बाहर जाने का फैसला किया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहत की बात ये रही कि अक्षर पटेल के 'रिटायर्ड हर्ट' होने के बावजूद टीम को जीत मिली. हालांकि, अक्षर मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत करने के लिए भी मैदान पर नहीं आए और देखना दिलचस्प होगा कि वो अगले मुकाबले में खेलते हैं या नहीं.

RCB के खिलाफ 3 बल्लेबाज हुए 'रिटायर्ड हर्ट'

अब इसे महज इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन सच बात तो यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए आखिरी तीन मैचों में विरोधी टीम के 3 प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. इसकी शुरुआत मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से हुई थी. जब बैटिंग करते-करते रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई और वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. अगले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ भी यही हुआ. जोश हेजलवुड की खतरनाक गेंद पर उनके कोहनी में चोट लगी और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए. हालांकि, बाद में वो बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तुरंत आउट होकर पवेलियन लौट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को दर्द देने के बाद अब आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को जख्म दिया है. आशा करते हैं कि उनकी इंजरी गंभीर ना हो और वो अगले मैच तक फिट हो जाए. RCB के खिलाफ चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा अगले मैच से बाहर हो गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक वो अगले 2-3 मैच मिस कर सकते हैं.

चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली ने मारी बाजी

आईपीएल 2026 में अपने होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार हार का स्वाद चखा है. इससे पहले आरसीबी ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगातार 5 मुकाबले जीते थे. दिल्ली कैपिटल्स ने इस विजयरथ को रोक दिया. रविवार को खेले गए मुकाबले में डीसी ने 6 विकेट से जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें: विलेन नहीं हीरो हूं मैं... डेविड मिलर के साथ हो गया इंसाफ! आंसू के बाद लौटी मुस्कान, RCB के जबड़े से छीनी जीत

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वाले विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी
PM Modi speech
अड़ंगा, कुतर्क, डाका... बिल का विरोध करने वाले विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
Jammu-Kashmir News
घाटी में 85 सालों बाद कश्मीरी कुंभ की वापसी, 10 दिन तक होगा आयोजन
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
PM Modi speech
बिल गिरने पर कांग्रेसियों के जश्न की कसक हर नारी के दिल में रहेगी, विपक्ष पर बरसे PM
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
PM Modi speech
नोटबंदी से लेकर GST तक...12 साल में किन-किन मुद्दों पर PM मोदी ने देश को दिया संदेश?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
Nari Shakti Vandan Adhiniyam
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज रात बात करूंगा, कोयंबटूर में DMK पर गरजे मोदी
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
Bengaluru
LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
Lenskart
पोंगल पर खजूर कौन खाता है, बिंदी-तिलक के बाद Ad पर घिरा लेंसकार्ट, क्या कहेंगे बंसल?
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
G20 Satellite
फिर बजेगा भारत का डंका... 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, ISRO चीफ ने की घोषणा
PM Modi Speech LIVE Updates: 'नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती, बिल के भ्रूण हत्या की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी', विरोधियों पर गरजे मोदी
Narendra Modi
PM Modi Speech LIVE Updates: 'नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती, बिल के भ्रूण हत्या की सजा विपक्ष को जरूर मिलेगी', विरोधियों पर गरजे मोदी
घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल
Jammu-kashmir
घाटी में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन के स्कूल