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Hindi Newsक्रिकेटहम फाइनल में..., RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई दहाड़, गुजरात को दे डाली वॉर्निंग

'हम फाइनल में...', RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई दहाड़, गुजरात को दे डाली वॉर्निंग

IPL 2026, RCB vs GT: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच कल यानी मंगलवार (26 मई) को IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंच जाएगी. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 25, 2026, 09:51 PM IST
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'हम फाइनल में...', RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई दहाड़, गुजरात को दे डाली वॉर्निंग

IPL 2026, RCB vs GT: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच कल यानी मंगलवार (26 मई) को IPL 2026 का क्वालिफायर-1 मैच खेला जाएगा. क्वालिफायर-1 मैच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में जो भी टीम जीतेगी, वह सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंच जाएगी. वहीं, इस मैच में हारने वाली टीम IPL 2026 से बाहर नहीं होगी, उसके पास फाइनल में पहुंचने का एक और मौका होगा. क्वालिफायर-1 में हारने वाली जो टीम क्वालिफायर-2 में पहुंचती है, उसका मुकाबला एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होता है. क्वालिफायर-1 और क्वालिफायर-2 की विजेता टीमों के बीच IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा.

RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई दहाड़

डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पास इस बार खिताब का बचाव करने का सुनहरा मौका है. रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी के लिए इस सीजन सबकुछ सही घटा है. बल्लेबाजी में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, क्रुणाल पांड्या और टिम डेविड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, वेंकटेश अय्यर भी भरोसे पर खरे उतरे हैं. गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ क्वालिफायर-1 मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार ने बड़ा बयान दिया है. रजत पाटीदार का कहना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का पूरा ध्यान फाइनल में पहुंचने पर है.

रजत पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RCB के कप्तान रजत पाटीदार से पूछा गया कि अगर डिफेंडिंग चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) फाइनल में पहुंच जाती है, तो क्या उन्हें अपने घरेलू मैदान एम. ​​चिन्नास्वामी स्टेडियम पर फाइनल खेलने का मौका न मिल पाने का मलाल होगा? रजत पाटीदार ने इस पर जवाब देते हुए कहा, 'यह मेरे कंट्रोल में नहीं है. मुझे लगता है कि BCCI को यह तय करना है कि फाइनल कहां होगा. यह (अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम) एक ऐतिहासिक जगह है, इसलिए फाइनल जहां भी होगा, वहीं खेला जाएगा. हमारा पूरा ध्यान फाइनल में पहुंचने पर है.' बता दें कि BCCI ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए IPL 2026 का फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया है.

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200 से ज्यादा के स्कोर का बनना आम बात हो गई

रजत पाटीदार ने यह भी माना कि IPL के इस सीजन में, जहां 200 से ज्यादा के स्कोर का बनना आम बात हो गई है, गेंदबाजों के लिए टिक पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. RCB के कप्तान ने माना कि अब 220-250 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं रहा है और कहा कि हालात ने, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए, मुश्किलें बढ़ा दी हैं. रजत पाटीदार ने कहा, 'मुझे लगता है कि गेंदबाजों के लिए यह ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार हैं, बाउंड्री छोटी हैं और ओस भी पड़ रही है. खासकर तेज गेंदबाजों के लिए, एक छोटी सी भी गलती छक्का बन जाती है.'

रजत पाटीदार ने आगे कहा, 'लेकिन हमें जैसा भी विकेट या हालात मिलते हैं, हम बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं. विकेट कैसा होना चाहिए, यह तय करना मेरे हाथ में नहीं है.' दोनों टीमों ने पूरे सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. जिस दिन जो भी टीम अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करेगी और दबाव में शांत रहेगी, वही जीतेगी.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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