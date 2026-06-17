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IPL से MPL तक: क्रिकेट लीग में ग्लैमर का तड़का लगा रहीं शेफाली बग्गा, RCB कैप्टन संग वीडियो वायरल

Madhya Pradesh League: आईपीएल में लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाले रजत पाटीदार मध्य प्रदेश लीग में खेल रहे हैं. वह इस लीग में ग्वालियर चीताज के कप्तान हैं. आईपीएल के बाद इस लीग में उनका बल्ला जमकर चल रहा है. वह टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से छाए हुए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 18, 2026, 12:56 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:56 AM IST
IPL से MPL तक: क्रिकेट लीग में ग्लैमर का तड़का लगा रहीं शेफाली बग्गा, RCB कैप्टन संग वीडियो वायरल
Image Credit: रजत पाटीदार

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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