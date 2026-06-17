Madhya Pradesh League: आईपीएल में लगातार दो ट्रॉफी जीतने वाले रजत पाटीदार मध्य प्रदेश लीग में खेल रहे हैं. वह इस लीग में ग्वालियर चीताज के कप्तान हैं. आईपीएल के बाद इस लीग में उनका बल्ला जमकर चल रहा है. वह टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से छाए हुए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 214 से ज्यादा का है और उन्होंने मालवा स्टैलियन्स के खिलाफ 30 गेंदों में 65 रन और चंबल चैलेंजर्स के खिलाफ 16 गेंदों में 46 रन जैसी तेज-तर्रार पारियां खेली हैं.
रजत ने इस सीजन में अब तक 6 मैचों में 232 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 38.67 और स्ट्राइक रेट 214.81 का रहा है. रजत ने 22 चौके और 13 छक्के लगाए हैं. उनकी टीम फिलहाल अंक तालिका में छह मैचों में तीन जीत के साथ छठे स्थान पर है. अब टूर्नामेंट के बीच रजत का इंटरव्यू वायरल हो रहा है. उन्होंने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर शेफाली बग्गा को दिए इंटरव्यू में टीम और टूर्नामेंट को लेकर बात की है.
रजत ने टीम के प्रदर्शन को लेकर कहा, ''मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बेहतर खेलने की जरूरत है. हालांकि, ठीक है कि हम सीख रहे हैं. लड़के सीख रहे हैं. गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं. हाई-स्कोरिंग मैच में जज्बा दिखा रहे हैं. यह काफी अहम है. मैं अपना अनुभव युवाओं को बांटता हूं. मैं उनसे कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो. आपको लगता है कि किसी गेंद को आप मार सकते हो तो मारो. खुद पर भरोसा रखो."
शेफ़ाली बग्गा एक जानी-मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. 2019 में मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा लेने के बाद पूरे देश में पहचान मिली. शेफाली स्पोर्ट्स एंकरिंग में एक जाना-माना चेहरा हैं, जो क्रिकेट और ग्लैमर का बेहतरीन मेल पेश करती हैं. उन्होंने आईपीएल, मुंबई टी20 और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग जैसी बड़ी क्रिकेट लीग को होस्ट किया है.