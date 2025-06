Bengaluru Stampede: 'विराट को पता होता तो...', कोहली के बचाव में उतरा पूर्व क्रिकेटर, बेंगलुरु हादसे पर बयान से खलबली

RCB Celebrations Stampede: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल 2025 की जीत का जश्न बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ से फीका पड़ गया. इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए. फैंस अपने सितारों की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचे थे. पुलिस और अधिकारी उन्हें नियंत्रित करने में नाकाम रहे. हालांकि, कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि बाहर भगदड़ के बावजूद स्टेडियम के अंदर अभिनंदन समारोह जारी रहा. कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी और विराट कोहली की इस असंवेदनशील हरकत के लिए आलोचना भी की. उन्होंने आरोप लगाए कि भगदड़ में फैंस की जान जाने की जानकारी होने के बावजूद समारोह को जारी रखा गया.

कोहली का इस तरह किया बचाव

घटना की सूचना मिलने के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इसके वह सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर रहे. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन इस बात से सहमत नहीं हैं कि विराट को त्रासदी के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने समारोह जारी रखने का फैसला किया. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अतुल वासन ने कहा, "'मैं एक मिलियन वर्षों में भी विश्वास नहीं कर सकता कि विराट कोहली को पता था कि बाहर लोग मर रहे हैं और अंदर अभिनंदन चल रहा था.''

#WATCH | Gurugram, Haryana: On the stampede outside Bengaluru's M. Chinnaswamy Stadium, former Indian Cricketer Atul Wassan says "...I cannot believe in a million years that Virat Kohli knew that people were dying outside and the felicitation was going inside. The politicians, I… pic.twitter.com/DETrSm3jxl

— ANI (@ANI) June 4, 2025