IPL से पहले RCB का बड़ा ऐलान, चिन्नास्वामी में मैच की जबरदस्त व्यवस्था, करोड़ों रुपए करेगी खर्च

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सीईओ राजेश मेनन ने मंगलवार को बताया कि फ्रेंचाइजी ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास भीड़ को संभालने के इंतजाम बेहतर करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.गौरतलब है कि पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी के जश्न के दौरान इसी स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 फैंस की जान चली गई थी. 4 जून 2025 को स्टेडियम के बाहर हुई इस घटना के बाद आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ा.आने वाले आईपीएल सीजन में मौजूदा चैंपियन टीम यहां कुल पांच मैच खेलेगी. इसकी शुरुआत शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले से होगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया साफ

प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश मेनन ने बताया, “हमने भीड़ को बेहतर तरीके से संभालने के लिए करीब 7 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसमें नए बैगेज स्कैनर और एक आधुनिक कमांड सेंटर भी शामिल है.”उन्होंने यह भी कहा कि भले ही इस बार मशहूर प्री-सीजन ‘अनबॉक्स’ इवेंट नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेडियम में आने वाले फैंस को मैच के दिन सुरक्षित और आरामदायक माहौल देने की पूरी कोशिश की जाएगी.

सभी नियमों का पालन होगा

उन्होंने कहा, “हमने भीड़ को संभालने के इंतजाम पहले से काफी मजबूत किए हैं. पूरे स्टेडियम में, चाहे वह अंदर का हिस्सा हो, कॉनकोर्स हो या आसपास का इलाका, हर जगह एआई आधारित सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया है, जो ‘जार्विस’ नाम के एआई टूल से चलता है.यह सिस्टम हर स्टैंड में मौजूद लोगों की संख्या का रियल टाइम अपडेट देता है, जिससे निगरानी और कंट्रोल करना आसान हो जाता है. इन कैमरों की फुटेज आयुक्त कार्यालय को भी लाइव मॉनिटरिंग के लिए उपलब्ध रहेगी.”मेनन ने यह भी साफ किया कि फ्रेंचाइजी ने कर्नाटक सरकार और हाई कोर्ट के सभी तय नियमों और निर्देशों का पूरी तरह पालन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेनन नी की पुष्टी

मेनन ने कहा, “मैं इस पूरे मामले में सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं. 4 जून के बाद से अब तक का सफर काफी लंबा रहा है और हर काम तेजी से किया गया है. हमने अदालत की ओर से तय किए गए सभी एसओपी का पालन किया है और हर जरूरी प्रोटोकॉल को लागू किया है.”इसके बाद मेनन ने स्टेडियम संचालन के नए सिस्टम के बारे में जानकारी दी.उन्होंने बताया, “बीसीसीआई, केएससीए और आरसीबी के बीच हुए नए समझौते के अनुसार अब राज्य संघ फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर मुख्य आयोजक की भूमिका निभाएगा. वही आपात स्थिति से जुड़े प्लान और बाकी एसओपी को लागू करेगा और अगर स्टेडियम समझौते का कोई उल्लंघन होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेगा.”

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड चैंपियन के लिए बड़ी खुशखबरी, सीजन की शुरुआत से पहले मिली KKR की उप कप्तानी