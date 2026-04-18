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Hindi Newsक्रिकेटदिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरते ही RCB ने ठोका शतक, टूट गया KKR का महा-रिकॉर्ड, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरते ही RCB ने ठोका 'शतक', टूट गया KKR का महा-रिकॉर्ड, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

RCB vs DC: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैदान पर सबसे अधिक मुकाबले खेलने का महा-रिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि आईपीएल इतिहास का पहला मैच भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला गया था. आज से ठीक 19 साल पहले यानी 18 अप्रैल, 2008 को आरसीबी का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ था. 19 साल बाद RCB ने इसी मैदान पर 100 मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:35 PM IST
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दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरते ही RCB ने ठोका 'शतक' (PHOTO- IPLT20.COM)
दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतरते ही RCB ने ठोका 'शतक' (PHOTO- IPLT20.COM)

RCB vs DC: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इतिहास रच दिया. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो कारनामा हुआ है, जो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में किसी टीम ने नहीं किया था. जी हां, आरसीबी किसी एक ग्राउंड पर आईपीएल के 100 मुकाबले खेलने वाली पहली टीम बन गई है. इस मामले में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को पीछे छोड़ दिया है. केकेआर ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर अभी तक 98 मुकाबले खेले हैं. इसी सीजन केकेआर भी अपने होम ग्राउंड पर 100 मैच खेलने का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन आरसीबी इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली टीम बनी है.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आरसीबी का 'शतक'

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैदान पर सबसे अधिक मुकाबले खेलने का महा-रिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि आईपीएल इतिहास का पहला मैच भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेला गया था. आज से ठीक 19 साल पहले यानी 18 अप्रैल, 2008 को आरसीबी का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ था. 19 साल बाद RCB ने इसी मैदान पर 100 मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड कायम किया है.

आईपीएल में एक ही मैदान पर किसी टीम द्वारा खेले गए सबसे अधिक मैच

100* - आरसीबी, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु
98 - केकेआर, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
95 - एमआई, वानखेड़े, मुंबई

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ग्रीन जर्सी पहनकर क्यों खेल रही आरसीबी?

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी पहनकर खेल रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी वार्षिक "गो ग्रीन" पहल के तहत हरी जर्सी पहनती है. यह परंपरा 2011 में पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी. हर सीजन में एक घरेलू मैच इस उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, जिसमें पौधे लगाना और सामग्रियों का पुनर्चक्रण करना जैसे पर्यावरण-अनुकूल कार्य शामिल होते हैं.

टिम डेविड ने रचा इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आरसीबी के तूफानी बल्लेबाज टिम डेविड ने एक स्पेशल उपलब्धि अपने नाम कर ली. वो आईपीएल में दूसरे सबसे कम गेंदें खेलकर 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों पर ये कारनामा किया था. जबकि टिम डेविड ने 1000 रन बनाने के लिए 560 गेंद लिए. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में डेविड ने 17 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली. उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म...Smriti Mandhana ने तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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