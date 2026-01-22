Advertisement
trendingNow13083191
Hindi Newsक्रिकेटWPL 2026: पहले ही दौड़ रहा विजयरथ.. अब प्लेऑफ से पहले RCB हुई और भी खतरनाक, फिट हुई खूंखार बॉलर

WPL 2026: पहले ही दौड़ रहा विजयरथ.. अब प्लेऑफ से पहले RCB हुई और भी खतरनाक, फिट हुई खूंखार बॉलर

WPL 2026 प्लेऑफ की ओर बढ़ रहा है जिसमें आरसीबी की टीम रेस में सबसे आगे है. टीम इस टूर्नामेंट में जीत का पंजा लगा चुकी है और किसी भी टीम ने मंधाना की कप्तानी वाली इस टीम को शिकस्त नहीं दे पाई है. अब प्लेऑफ से पहले ये टीम और भी खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस टीम की एक घातक पेसर पूरी तरह से फिट हो गई है और कमबैक करने के लिए तैयार है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB
RCB

WPL 2026 प्लेऑफ की ओर बढ़ रहा है जिसमें आरसीबी की टीम रेस में सबसे आगे है. टीम इस टूर्नामेंट में जीत का पंजा लगा चुकी है और किसी भी टीम ने मंधाना की कप्तानी वाली इस टीम को शिकस्त नहीं दे पाई है. अब प्लेऑफ से पहले ये टीम और भी खतरनाक होने वाली है क्योंकि इस टीम की एक घातक पेसर पूरी तरह से फिट हो गई है और कमबैक करने के लिए तैयार है. ये वो खिलाड़ी है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से विरोधी टीम को पस्त करने का माद्दा रखती है. हालांकि, प्लेइंग-XI में जगह देना स्मृति मंधाना के लिए काफी चैलेंजिंग होगा.

कौन है ये खिलाड़ी?

ये कोई और नहीं बल्कि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार चोट से उबरकर टीम से जुड़ गई हैं. वस्त्राकर के शामिल होने से मौजूदा डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की संभावनाएं और मजबूत होंगी. स्मृति मंधाना की कप्तानी में आरसीबी ने आईपीएल 2026 में अब तक लगातार 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यह टीम अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. 2024 की चैंपियन का अगला मुकाबला शनिवार को बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 में चोटिल हुईं थी वस्त्राकार

साल 2024 में कंधे की चोट के कारण वस्त्रकार को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर होना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन किया. पूजा डब्ल्यूपीएल 2026 से पहले आरसीबी से जुड़ने वाली थीं, लेकिन उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई, जिसके चलते सीओई में और अधिक समय बिताना पड़ा. आरसीबी ने टीम में उनके कमबैक के लिए स्पेशल पोस्ट भी किया.

ये भी पढ़ें.. 'वो जितनी गेंद पर फिफ्टी बनाता है, उतनी पर मैं खाता खोलता', गावस्कर ने ली चुटकी?

RCB ने पोस्ट में लिखा

आरसीबी ने अपनी स्टार खिलाड़ी का स्वागत करते हुए 'एक्स' पर लिखा, 'रेड्स में पूजा वस्त्रकार की वापसी. उनके कदमों में अनुभव, दौड़ में जज्बा, हाथ में पेस और निचले क्रम में दमदार ताकत के साथ काम पूरा होता है. चोट से वापसी करते हुए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, आलोचकों को गलत साबित करती हुईं। ट्वेल्थ मैन आर्मी, पूजा का स्वागत है. वह लाल, नीले और सुनहरे रंगों में अपना नया अध्याय शुरू कर रही हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

RCB

Trending news

अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Bombay High Court
अपराध कर फरार हुआ मंत्री का बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
weather news
पहाड़ों से मैदान तक मचेगा कोहराम, 9 राज्यों में गिरेगा पारा, IMD ने दी चेतावनी
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
Odisha news
गुटखा बैन से सेहत को फायदा, लेकिन खजाने को झटका! क्या ओडिशा का ये दांव सही बैठेगा?
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
Punjab news
पंजाब के परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
Army vehicle accident
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...