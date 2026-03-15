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Hindi Newsक्रिकेटRCB के इस क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी, पिछले साल दर्ज हुए थे रेप के 2 केस, जानिए कौन हैं वाइफ?

RCB के इस क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी, पिछले साल दर्ज हुए थे रेप के 2 केस, जानिए कौन हैं वाइफ?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यश आईपीएल 2025 में चैंपियन बनी आरसीबी टीम का हिस्सा रहे थे, और उन्होंने 15 मुकाबलों में 13 विकेट निकाले थे. रविवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी 4 फरवरी को हुई थी और इसमें केवल करीबी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 10:17 PM IST
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यश आईपीएल 2025 में चैंपियन बनी आरसीबी टीम का हिस्सा रहे थे, और उन्होंने 15 मुकाबलों में 13 विकेट निकाले थे. रविवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी 4 फरवरी को हुई थी और इसमें केवल करीबी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.

RCB के इस क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी

इस कपल ने सोशल मीडिया पर शादी के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि, यश की पत्नी श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दयाल के साथ बिताए पलों का एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है. यश दयाल की पत्नी श्वेता पुंडीर दिल्ली की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर साढ़े पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल लीजेंड्स लीग के लिए एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी काम किया है.

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RCB के लिए खेलते हैं यश दयाल

यश ने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक भरोसेमंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई है. यश दयाल ने साल 2022 में आईपीएल में अपना डेब्यू गुजरात टाइटंस की तरफ से किया था. दो साल गुजरात के लिए खेलने के बाद, 2024 में यश दयाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) टीम में शामिल हो गए थे.

आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए भी यश को रिटेन किया

आईपीएल 2025 में यश ने आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था. यही वजह है कि आरसीबी ने आईपीएल 2026 के लिए भी यश को रिटेन किया था. यश को उनके दमदार प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश के खिलाफ हुई घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था. हालांकि, उन्होंने अभी तक अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है.

पिछले साल दर्ज हुए थे रेप के 2 केस

मैदान के बाहर यश दयाल अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों से जुड़े कानूनी मामलों में उलझे रहे हैं. यश दयाल पर पिछले साल 2025 में रेप के 2 केस दर्ज हुए थे. गाजियाबाद की एक महिला ने दयाल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और जयपुर की एक नाबालिक ने रेप का दर्ज कराया था. इस साल जनवरी में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी, जबकि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है. आईपीएल 2026 में यश दयाल की भूमिका आरसीबी के लिहाज से काफी अहम होगी. आरसीबी को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ना है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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