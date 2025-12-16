Advertisement
10 मैच, 112 रन और 16 का औसत... RCB के इस फ्लॉप खिलाड़ी पर काव्या मारन ने खोल दिया खजाना, 13 करोड़ में खरीदा

IPL 2026 Auction: लियम लिविंगस्टोन उन विदेशी खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो अपने देश और दुनिया के अलग-अलग टी20 लीग्स में तो शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. आईपीएल 2025 में लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे. RCB ने उन्हें 8.75 करोड़ में खरीदा था. 

Dec 16, 2025
RCB के इस फ्लॉप खिलाड़ी पर काव्या मारन ने खोल दिया खजाना

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई, जिसमें एक इंग्लिश क्रिकेटर का नाम भी शामिल है. हैरान करने वाली बात ये है कि पिछले साल ये विदेशी खिलाड़ी RCB के लिए बोझ बन गया था. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन की, जिन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में नया खरीदार मिला. सनराइजर्स हैदराबाद की सह-मालकिन काव्या मारन ने लिविंगस्टोन के लिए दिल खोलकर बोली लगाया और उन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा. 

लियम लिविंगस्टोन उन विदेशी खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो अपने देश और दुनिया के अलग-अलग टी20 लीग्स में तो शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. आईपीएल 2025 में लिविंगस्टोन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे. RCB ने उन्हें 8.75 करोड़ में खरीदा था. 

IPL 2025 में फ्लॉप रहे थे लिविंगस्टोन

आईपीएल 2025 में लियम लिविंगस्टोन RCB के भरोसे पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे थे. लगातार फ्लॉप होने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें मौका दिया और यहां तक की फाइनल मैच में भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखा था. लिविंगस्टोन ने आईपीएल 2025 के 10 मैचों में 16.00 की बेहद खराब औसत से 112 रन बनाए थे. ओवरऑल आईपीएल करियर पर नजर डालें तो इंग्लिश खिलाड़ी ने 49 मुकाबले खेले हैं और 26.28 की औसत और 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1051 रन बनाए हैं.

काव्या मारन ने खेला बड़ा दांव

RCB से रिलीज होकर भी लियम लिविंगस्टोन की सैलरी में कमी नहीं बल्कि और बढ़ोतरी हो गई. काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 13 करोड़ रुपये देकर मालामाल कर दिया. देखना दिलचस्प होगा कि लिविंगस्टोन काव्या मारन के भरोसे पर खरे उतरते हैं या फिर RCB की तरह SRH का भी दिल टूटता है.

कैमरून ग्रीन और पथिराना की चांदी

आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ. मेगा इवेंट में 350 से अधिक खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला हुआ. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैसों की बरसात की और उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. कैमरून ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए. ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स के साथ आए KKR ने श्रीलंका के डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट मथीसा मथिराना की भी किस्मत चमकाई और उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा.

10 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट

कैमरून ग्रीन- 25.20 करोड़ (KKR)
मथीस पथिराना- 18 करोड़ (KKR)
प्रशांत वीर- 14.20 करोड़ (CSK)
कार्तिक शर्मा- 14.20 करोड़ (CSK)
लियम लिविंगस्टोन- 13 करोड़ (SRH)
मुस्तफिजुर रहमान- 9.20 करोड़ (KKR)
जोश इंग्लिस- 8.60 करोड़ (LSG)
रवि बिश्नोई- 7.20 करोड़ (RR)
जेसन होल्डर- 7 करोड़ (GT)
वेंकटेश अय्यर- 7 करोड़ (RCB)
आकिब नबी डार- 8.40 करोड़ (DC)

