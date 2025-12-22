RCB को 2 करोड़ में मिल गया 'गोल्ड', स्टंप उड़ाने में माहिर, 2025 में स्टार्क-बुमराह से भी कहीं बेहतर

Advertisement
Most Wicket in 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल मिनी-ऑक्शन में 2026 में आठ खिलाड़ियों को खरीदा. इनमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी भी शामिल हैं. डफी को उसने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. यह आरसीबी के लिए 'गोल्डन डील' साबित हो सकती है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:28 PM IST
Most Wicket in 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल मिनी-ऑक्शन में 2026 में आठ खिलाड़ियों को खरीदा. इनमें न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी भी शामिल हैं. डफी को उसने 2 करोड़ रुपये में खरीदा. यह आरसीबी के लिए 'गोल्डन डील' साबित हो सकती है. डफी को ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह टीम के मुख्य तेज गेंदबाज भी बन सकते हैं. इस साल उनके आंकड़ों ने सबके होश उड़ा दिए हैं.

डफी ने तोड़ा महारिकॉर्ड

डफी न्यूजीलैंड की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 81 विकेट हासिल किए हैं, जिसके साथ रिचर्ड हैडली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रिचर्ड हैडली ने साल 1985 में न्यूजीलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 79 विकेट हासिल किए थे. पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी साल 2008 में 76 विकेट झटके थे. वहीं, साल 2015 में ट्रेंट बोल्ट ने 72 विकेट अपने नाम किए थे.

2025 में डफी का कहर

डफी ने इस साल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कहर बरपाया है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 23 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने इस साल कुल 4 टेस्ट मैच खेले और 25 विकेट हासिल किए. वनडे की बात करें तो डफी ने 11 मैचों में 21 विकेट उड़ाए. 21 टी20 इंटरनेशनल मैच में इस गेंदबाज ने 25 विकेट लिए. इस तरह 2025 में वह 36 मैचों में 81 विकेट लेकर शीर्ष पर रहे. उन्होंने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को भी 2025 में पीछे छोड़ा. स्टार्क के इस साल 13 मैचों में 54, बुमराह के 41 मैचों में 45 और कमिंस के 6 मैचों में 26 विकेट हैं.

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

जैकब डफी- न्यूजीलैंड- 81
ब्लेसिंग मुजरबानी- जिम्बाब्वे- 65
मैट हेनरी- न्यूजीलैंड- 65
अली दाऊद- बहरीन- 63 
कुलदीप यादव- भारत- 60

अश्विन ने की डफी की तारीफ

भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा है. अश्विन ने कहा, ''जैकब डफी शानदार क्रिकेटर बन रहे हैं. 2025 उनके लिए सफलता का साल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 15.43 की औसत, 40.3 स्ट्राइक रेट और मैन ऑफ द सीरीज के साथ 23 विकेट. वह मौजूदा समय में नंबर 1 टी20 गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने इस साल टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18.9 की औसत, 7.89 की इकॉनमी और 53.1 प्रतिशत डॉट बॉल रेट के साथ 57 विकेट निकाले हैं. 31 साल की उम्र में वह बेहतरीन फॉर्म में हैं. आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदकर बहुत अच्छा काम किया.''

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Royal Challengers Bengaluru

