Advertisement
trendingNow13229469
Hindi Newsक्रिकेटगुजरात को किससे रहना होगा सावधान? पावरप्ले में आरसीबी और भी खतरनाक, पूर्व क्रिकेटर ने दिया अलर्ट

गुजरात को किससे रहना होगा सावधान? पावरप्ले में आरसीबी और भी खतरनाक, पूर्व क्रिकेटर ने दिया अलर्ट

RCB vs GT: आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच कुछ ही देर में महामुकाबले का आगाज हो जाएगा. फाइनल की जंग के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. टेबल टॉपर आरसीबी के साथ टक्कर को लेकर गुजरात की टीम दबाव में होगी. मैच से पहले एक पूर्व क्रिकेटर ने भी आरसीबी की दम को बयां किया, जो गुजरात के लिए बड़ा अलर्ट है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 26, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GT vs RCB
GT vs RCB

RCB vs GT: आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच कुछ ही देर में महामुकाबले का आगाज हो जाएगा. फाइनल की जंग के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. टेबल टॉपर आरसीबी के साथ टक्कर को लेकर गुजरात की टीम दबाव में होगी. मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनय कुमार ने भी आरसीबी की दम को बयां किया, जो गुजरात के लिए बड़ा अलर्ट है. इस पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि आरसीबी की टीम पावरप्ले में कोई दबाव नहीं महसूस करेगी. इसके पीछे की वजह क्या है, इस क्रिकेटर ने ये भी बताया. 

क्या बोले विनय कुमार?

विनय कुमार ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "RCB के लिए भुवनेश्वर कुमार की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है, एक बॉलर के तौर पर भी और बॉलिंग अटैक के लीडर के तौर पर भी. उन्होंने जोश हेज़लवुड और रसिक सलाम के साथ मिलकर शानदार बॉलिंग की है और एक अनुशासित लगभग टेस्ट-मैच जैसी अप्रोच और लेंथ बनाए रखी है. इतने ज्यादा अनुभव के साथ, मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर या पूरी बॉलिंग टीम प्लेऑफ में किसी भी तरह का दबाव महसूस करेगी. वे प्लेऑफ को भी किसी भी दूसरे मैच की तरह ही लेंगे और अपनी बुनियादी बातों को सही तरीके से करने पर ही ध्यान देंगे."

क्वालीफायर-1 में छिपा चैंपियन

क्वालीफायर-1 में दोनों टीमें जीत की तैयारी के साथ उतरेंगी. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसे सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा. क्वालीफायर-1 में ही आईपीएल 2026 का चैंपियन छिपा हुआ है क्योंकि 15 में से 12 बार आईपीएल में उस टीम ने जीत दर्ज की है, जिसने क्वालीफायर-1 में जीत दर्ज की. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम भारी नजर आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं... 'भावुक होकर न लें फैसला', सूर्या के सपोर्ट में पूर्व चीफ सेलेक्टर, बताया बड़ा प्लान

विनय कुमार ने समझाया गणित

IPL जैसे टूर्नामेंट में टॉप दो में जगह बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे टीमों को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिल जाता है. भले ही कोई एक मैच खराब भी चला जाए. छोटे फॉर्मेट में, मोमेंटम ही सब कुछ होता है. एक बार यह हाथ से निकल जाए, तो दोबारा कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए पहला लक्ष्य हमेशा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और दूसरा लक्ष्य टॉप दो में जगह बनाना होना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

घुसपैठियों की अब खैर नहीं, डेमोग्राफी चेंज पर बन गई हाई लेवल कमेटी; शाह का ऐलान
amit shah
घुसपैठियों की अब खैर नहीं, डेमोग्राफी चेंज पर बन गई हाई लेवल कमेटी; शाह का ऐलान
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
Floating Post Office
भारत के इस राज्य में तैरता है दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस, मुहर के दीवाने हैं लोग!
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
Petrol Diesel News
कांग्रेस सरकार होती, तो पेट्रोल-डीजल के दाम... भाजपा नेता की बात भी सुन लीजिए
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में 'सेहत कार्ड' से टला कर्ज का संकट, हजारों नवजातों का हुआ कैशलेस इलाज
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !