गुजरात को किससे रहना होगा सावधान? पावरप्ले में आरसीबी और भी खतरनाक, पूर्व क्रिकेटर ने दिया अलर्ट

RCB vs GT: आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच कुछ ही देर में महामुकाबले का आगाज हो जाएगा. फाइनल की जंग के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं. टेबल टॉपर आरसीबी के साथ टक्कर को लेकर गुजरात की टीम दबाव में होगी. मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनय कुमार ने भी आरसीबी की दम को बयां किया, जो गुजरात के लिए बड़ा अलर्ट है. इस पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि आरसीबी की टीम पावरप्ले में कोई दबाव नहीं महसूस करेगी. इसके पीछे की वजह क्या है, इस क्रिकेटर ने ये भी बताया.

क्या बोले विनय कुमार?

विनय कुमार ने जियोस्टार पर बात करते हुए कहा, "RCB के लिए भुवनेश्वर कुमार की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है, एक बॉलर के तौर पर भी और बॉलिंग अटैक के लीडर के तौर पर भी. उन्होंने जोश हेज़लवुड और रसिक सलाम के साथ मिलकर शानदार बॉलिंग की है और एक अनुशासित लगभग टेस्ट-मैच जैसी अप्रोच और लेंथ बनाए रखी है. इतने ज्यादा अनुभव के साथ, मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर या पूरी बॉलिंग टीम प्लेऑफ में किसी भी तरह का दबाव महसूस करेगी. वे प्लेऑफ को भी किसी भी दूसरे मैच की तरह ही लेंगे और अपनी बुनियादी बातों को सही तरीके से करने पर ही ध्यान देंगे."

क्वालीफायर-1 में छिपा चैंपियन

क्वालीफायर-1 में दोनों टीमें जीत की तैयारी के साथ उतरेंगी. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसे सीधा फाइनल का टिकट मिलेगा. क्वालीफायर-1 में ही आईपीएल 2026 का चैंपियन छिपा हुआ है क्योंकि 15 में से 12 बार आईपीएल में उस टीम ने जीत दर्ज की है, जिसने क्वालीफायर-1 में जीत दर्ज की. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम भारी नजर आती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं... 'भावुक होकर न लें फैसला', सूर्या के सपोर्ट में पूर्व चीफ सेलेक्टर, बताया बड़ा प्लान

विनय कुमार ने समझाया गणित

IPL जैसे टूर्नामेंट में टॉप दो में जगह बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे टीमों को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिल जाता है. भले ही कोई एक मैच खराब भी चला जाए. छोटे फॉर्मेट में, मोमेंटम ही सब कुछ होता है. एक बार यह हाथ से निकल जाए, तो दोबारा कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए पहला लक्ष्य हमेशा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और दूसरा लक्ष्य टॉप दो में जगह बनाना होना चाहिए.