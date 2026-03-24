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Hindi Newsक्रिकेटरिटायर हुई चिन्नास्वामी की 11 सीटें! इंटरनेशनल मैच हो या IPL, अब कभी नहीं भरेगा ये कोना; रुला देगी वजह

रिटायर हुई चिन्नास्वामी की 11 सीटें! इंटरनेशनल मैच हो या IPL, अब कभी नहीं भरेगा ये कोना; रुला देगी वजह

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. पहला मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद के बीच होगा. पहली बार आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है. पिछले आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदला था वो तारीख आज भी फ्रेंचाइजी को चुभ रही है. जीत के जश्न में भगदड़ हुई और 11 फैंस की जान चली गई थी. अब इस साल फ्रेंचाइजी इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:24 PM IST
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Chinnaswamy Stadium (X)
Chinnaswamy Stadium (X)

पिछले साल लंबे बैन के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के दरवाजे फिर खुल गए. आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में आरसीबी और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. भले ही कुछ फैंस के लिए चिन्नास्वामी में मुकाबलों की वापसी खुशी की खबर हो, लेकिन 2025 में खिताबी जीत की भगदड़ में 11 मौतें फ्रेंचाइजी को आज भी चुभ रही हैं. आरसीबी ने इस सीजन की शुरुआत से पहले उन 11 फैंस की हमेशा जिंदा रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 

RCB ने लिया बड़ा फैसला

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और बेंगलुरु की इस फ्रेंचाइजी आरसीबी ने बड़ा फैसला किया है. भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थीं जिसमें 14 साल का बच्चा भी शामिल था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी याद में कुछ खास इंतजाम किए हैं. KSCA स्टेडियम के अंदरूनी गेट के करीब एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा. इस श्रद्धांजलि का मकसद स्टेडियम के अंदर एक ऐसी जगह बनाना है जहां लोग हमेशा उन लोगों को याद कर सकें.

11 सीटें हुईं रिटायर

इसके अलावा, स्टेडियम के अंदर 11 सीटें हमेशा के लिए उन लोगों की याद में आरक्षित कर दी जाएंगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी. इन सीटों को किसी भी मैच के लिए नहीं बेचा जाएगा, चाहे वह इंटरनेशनल मैच हो. उम्मीद है कि ये सीटें एक साथ, किसी खास स्टैंड में होंगी, ताकि सम्मान के तौर पर उस पूरे इलाके को अलग से घेरा जा सके.

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क्या बोले वेंकटेश प्रसाद ?

KSCA के अध्यक्ष वेंकटेश ने कहा, 'उस दुखद घटना के बारे में सोचना भी बहुत तकलीफदेह है. लेकिन हम कुछ समय से प्रबंध समिति और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ इस स्मारक के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम सभी ने मिलकर यह महसूस किया कि उन 11 लोगों की याद का सम्मान करना बहुत जरूरी है. हम किसी भी पुराने दर्द को फिर से ताजा नहीं करना चाहते बल्कि, हम उन्हें याद करना चाहते हैं. इसीलिए हमने ये फैसला किया है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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