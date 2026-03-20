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Hindi Newsक्रिकेटकोहली चारों खाने चित! IPL 2026 से पहले खूंखार गेंदबाज की जादुई यॉर्कर, विराट भी खा गए चकमा

कोहली चारों खाने चित! IPL 2026 से पहले खूंखार गेंदबाज की 'जादुई' यॉर्कर, विराट भी खा गए चकमा

IPL 2026 Virat Kohli: आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने अपनी बॉलिंग से हलचल मचा दी. उन्होंने नेट प्रैक्टिस में विराट कोहली को शानदार यॉर्कर से छकाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 20, 2026, 10:27 PM IST
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Photo Credit : Social Media
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IPL 2026 Virat Kohli: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीजन में अपने गेंदबाजी आक्रमण को लेकर कुछ चिंताओं के साथ उतर रही है. टीम के स्टार ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रहने वाले हैं. उनके अलावा भारतीय बाएं हाथ के सीमर यश दयाल की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. ऐसे में आरसीबी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का पूरा दारोमदार अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर आ गया है. उन्होंने सीजन से पहले कुछ ऐसा करके दिखाया है जिससे आरसीबी के फैंस हैरान होने के साथ-साथ काफी खुश भी हुए होंगे.

36 वर्षीय यह दिग्गज गेंदबाज इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में भुवनेश्वर अपनी सटीक यॉर्कर से महान बल्लेबाज विराट कोहली को चकमा देते हुए दिखाई दिए हैं. उन्होंने क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली को काफी परेशान किया. विराट अभ्यास सत्र के दौरान उनके सामने बेबस नजकर आए.

भुवनेश्वर ने कैसे किया विराट कोहली को पस्त?

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में भुवनेश्वर कुमार को अपनी पुरानी लय में देखा जा सकता है. उन्होंने विराट कोहली के लेग-स्टंप को निशाना बनाते हुए एक ऐसी सटीक और तीखी यॉर्कर फेंकी कि स्टार बल्लेबाज अपना संतुलन खो बैठे. यह वीडियो आरसीबी के प्रशंसकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यह दिखाता है कि हेजलवुड की अनुपस्थिति में भी टीम के पास एक ऐसा स्ट्राइक गेंदबाज है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को संकट में डाल सकता है. भुवनेश्वर की यह धार आईपीएल 2026 में आरसीबी की सफलता के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले मचा बवाल, दिग्गज ने कमेंट्री से लिया संन्यास, लगाया रंगभेद का आरोप

क्या कोहली और भुवनेश्वर दोहरा पाएंगे 2025 का इतिहास?

विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार दोनों ने ही 2025 में आरसीबी को अपना पहला आईपीएल खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पिछले सीजन में कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए 15 पारियों में 657 रनों के साथ टीम के टॉप स्कोरर के रूप में सीजन समाप्त किया था. दूसरी ओर, भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में थोड़े फीके प्रदर्शन के बाद जबरदस्त वापसी की और 14 मैचों में 17 विकेट चटकाए. टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि ये दोनों दिग्गज अपने उसी फॉर्म को बरकरार रखेंगे और आरसीबी को खिताब बचाने में मदद करेंगे.

 

 

ये भी पढ़ें: 24 साल बाद इस देश में टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया... दौरे का आ गया शेड्यूल

क्या भुवनेश्वर बनेंगे युवा गेंदबाजों के मार्गदर्शक?
 
आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में 10.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए भुवनेश्वर को इस सीजन में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. उन्हें टीम के युवा और महंगे तेज गेंदबाजों के लिए एक मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में काम करना होगा. टीम में शामिल रसिक सलाम डार (6 करोड़ रुपये) इस फ्रेंचाइजी के लिए मुख्य गेंदबाज के रूप में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे. वहीं, प्रशंसकों की निगाहें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव (5.20 करोड़ रुपये) पर भी टिकी होंगी. भुवनेश्वर के अनुभव का लाभ इन युवा खिलाड़ियों को मैदान पर कठिन परिस्थितियों से निपटने में मिलेगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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