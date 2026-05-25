RCB लगातार दूसरी बार बनेगी IPL चैंपियन? बन रहा गजब का संयोग, क्वालीफायर-1 के आंकड़ों ने मचाई खलबली

IPL 2026 Qualifier 1: 26 मई को आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा. 27 मई को मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. इसमें 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और 2016 में खिताब जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा. इसी मैदान पर 29 मई को दूसरा क्वालीफायर होगा. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा.
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IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT: आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के मैचों के शेड्यूल अब पूरी तरह से तय हो गए हैं. लीग राउंड समाप्त हो गए हैं और अब अंतिम 4 मुकाबले टूर्नामेंट में बाकी हैं. 26 मई को क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय क्रिकेट के दो सुपरस्टार नजर आएंगे. आरसीबी के लिए 'क्रिकेट के किंग' कहे जाने वाले विराट कोहली और गुजरात के लिए 'भारतीय क्रिकेट के प्रिंस' शुभमन गिल उतरेंगे.
27 मई को मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. इसमें 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स और 2016 में खिताब जीतने वाली सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा. इसी मैदान पर 29 मई को दूसरा क्वालीफायर होगा. इसमें पहले क्वालीफायर में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम के बीच मुकाबला होगा.
आरसीबी ने अभी तक 3 बार क्वालीफायर-1 खेले हैं और उसे 2 में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है. दिलचस्प बात ये है कि जब साल 2016 में RCB की टीम गुजरात (गुजरात लायंस) के खिलाफ क्वालिफायर-1 खेली थी, तो टीम ने वो मुकाबला जीतकर फाइनल तक का सफर तय किया था. अब देखना है कि इस बार गुजरात से खेलने के बाद टीम फाइनल तक पहुंच पाती है या नहीं.
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वहीं, एक संयोग ये भी है कि साल 2025 की तरह इस साल भी प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स नहीं है, जिससे आरसीबी के खिताब जीतने की संभावना दिखाई दे रही है. धर्मशाला में इस सीजन गुजरात टाइटंस नहीं खेली है, जबकि आरसीबी ने एक मुकाबला खेला है और जीत हासिल की है.
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आईपीएल का एक और बेहद दिलचस्प रिकॉर्ड है कि साल 2011 में प्लेऑफ का फॉर्मेट आने के बाद से क्वालिफायर-1 की विजेता टीम ने ज्यादातर मौकों पर आईपीएल की ट्रॉफी जीती है. ऐसे में साल 2025 की तरह ही अगर आरसीबी की टीम क्वालिफायर-1 की विजेता बनती है तो वह ट्रॉफी उठा सकती है. प्लेऑफ के इतिहास में 14 में से 11 बार ऐसा हुआ है, जब क्वालिफायर-1 की विजेता टीम ने ट्रॉफी उठाई है. हालांकि मुंबई इंडियंस ऐसी इकलौती टीम है, जिसने 2 बार क्वालिफायर-1 हारने के बाद भी ट्रॉफी जीती है.
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