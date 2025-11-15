RCB Squad: बोझ बन गया था ये स्टार खिलाड़ी... बेंगलुरु ने किया रिलीज, ये प्लेयर्स हुए रिटेन; खाते में अब कितनी रकम?

Advertisement
RCB IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों ने अपने-अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. आइए नजर डालते हैं कि RCB ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है और किन प्लेयर्स को रिलीज करने का फैसला किया है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:18 PM IST
RCB IPL 2026 Squad: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों ने अपने-अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले सीजन चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया और अपने कोर खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा है. आईपीएल 2026 में भी टीम की कमान रजत पाटीदार संभालेंगे, जबकि विराट कोहली और जितेश शर्मा कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आगामी सीजन से पहले टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है जो पिछले सीजन उनके लिए बोझ साबित हुए थे. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन की, जिन्हें RCB ने रिलीज कर दिया. उनके अलावा डिफेंडिंग चैंपियन ने साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को भी रिलीज करने का बड़ा फैसला किया है.

RCB ने लिविंगस्टोन को कहा बाय-बाय

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्शन में इंग्लिश बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन को 8.75 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा था. लिविंगस्टोन भरोसे पर खरे नहीं उतरे और पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए. उन्होंने आईपीएल 2025 में 10 मैचों में 16.00 की साधारण औसत से सिर्फ 112 रन बना सके. खराब प्रदर्शन के बाद RCB ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

RCB के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट 

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा

RCB ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज

स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी

 

RCB के खाते में कितनी रकम बाकी?

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. रिटेंशन के बाद आरसीबी के खाते में 16.40 करोड़ रुपये बाकी है. RCB को ऑक्शन में 8 खिलाड़ियों की दरकारी होगी, जिसमें दो विदेशी खिलाड़ी हैं.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के किस टीम के पास कितने रुपये

कोलकाता नाइटराइडर्स: 64.30 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स: 43.40 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद: 25.50 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जाएंट्स: 22.95 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स: 21.80 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 16.40 करोड़ रुपये
राजस्थान रॉयल्स: 16.05 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटन्स: 12.90 करोड़ रुपये
पंजाब किंग्स: 11.50 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस: 2.75 करोड़ रुपये

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

