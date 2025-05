IPL 2025: प्लेऑफ में एंट्री मारते ही RCB का बड़ा ऐलान, खूंखार गेंदबाज का किया सेलेक्शन, कीमत 75 लाख

RCB IPL Playoffs: आईपीएल 2025 में प्लेऑफ के तीन स्थान पक्के हो गए हैं. रविवार (18 मई) को दिल्ली कैपिटल्स पर गुजरात टाइटंस की जीत के साथ तीन टीमों ने प्लेऑफ में एंट्री मारी. गुजरात के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और पंजाब किंग्स की टीम अंतिम-4 में पहुंच गई है. आरसीबी पिछले 6 सीजन में पांचवीं बार नॉकआउट राउंड में अपनी जगह बनाई है. प्लेऑफ में पहुंचते ही उसने एक बड़ा फैसला किया.

एंगिडी की जगह लेगा यह खिलाड़ी

आरसीबी ने साउथ अफ्रीका के लुंगी एंगिडी के रिप्लेसमेंट के रूप में जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजराबानी को टीम में शामिल किया है. एंगिडी ने इस सीजन में आरसीबी के लिए सिर्फ एक मैच खेला है. वह 11 जून से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम में शामिल होने के लिए प्लेऑफ से पहले रवाना हो जाएंगे. उन्हें अपनी पूर्व टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मौका मिला था. एंगिडी ने उस मैच में 3 विकेट लिए थे.

ये भी पढ़ें: IPL Most Century: विराट कोहली से शुभमन गिल तक, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

75 लाख रुपये कीमत

मुजराबानी 75 लाख रुपये के बेस प्राइस पर आरसीबी में शामिल होंगे. उन्होंने अब तक जिम्बाब्वे के लिए 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 78 विकेट लिए हैं. मुजरबानी 12 टेस्ट और 55 वनडे भी खेल चुके हैं. वह 26 मई से पहले आरसीबी के लिए नहीं खेल सकते हैं.

Standing at 6’8”, bowling from a higher trajectory - Muzarabani is truly a to have in the side.

Pace, bounce, and that steep angle - make him hard to score off and he’s adding all the skills to our attack! #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/f2KZmFsqOc

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 19, 2025