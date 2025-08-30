बेंगलुरु भगदड़ के 87 दिन बाद RCB का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को देगा इतने लाख, फैंस से किया ये वादा
Advertisement
trendingNow12902302
Hindi Newsक्रिकेट

बेंगलुरु भगदड़ के 87 दिन बाद RCB का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को देगा इतने लाख, फैंस से किया ये वादा

Royal Challengers Bengaluru: फ्रेंचाइजी ने 4 जून को बेंगलुरु भगदड़ में मरने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. आरसीबी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु भगदड़ के 87 दिन बाद RCB का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को देगा इतने लाख, फैंस से किया ये वादा

Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शनिवार (30 अगस्त) को बड़ा ऐलान किया. फ्रेंचाइजी ने 4 जून को बेंगलुरु भगदड़ में मरने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. आरसीबी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी. उसने कहा कि यह सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता, करुणा और समर्थन का प्रतीक है.

जश्न के दौरान हुई थी घटना

यह दुखद घटना एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई थी, जिसमें भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे. इस घटना के बाद आरसीबी ने 84 दिनों में पहली बार सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने यह भी बताया कि संकट के समय मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने RCB केयर फंड (RCB CARES) की शुरुआत की है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...टेस्ट क्रिकेट के इन 10 महारिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा!

आरसीबी का बड़ा ऐलान

फ्रेंचाइजी ने अपने पोस्ट में लिखा, ''4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया. हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया. वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने का एक हिस्सा थे. उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में गूंजती रहेगी.'' आरसीबी की टीम पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल जीती थी.

 

 

ये भी पढ़ें: ​US Open: नहीं थम रहा नोवाक जोकोविच का तूफान...अब तोड़ डाला रोजर फेडरर का महारिकॉर्ड, 34 साल में पहली बार हुआ ऐसा

आरसीबी ने क्या कहा?

RCB ने आगे कहा, ''कोई भी सहायता उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कभी नहीं भर सकती. लेकिन पहले कदम के तौर पर और गहरे सम्मान के साथ RCB ने उनके परिवारों को 25 लाख रुपये की राशि दी है. यह सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल का वादा है.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Royal Challengers BengaluruRCB

Trending news

Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
;