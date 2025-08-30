बेंगलुरु भगदड़ के 87 दिन बाद RCB का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को देगा इतने लाख, फैंस से किया ये वादा

Royal Challengers Bengaluru: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने शनिवार (30 अगस्त) को बड़ा ऐलान किया. फ्रेंचाइजी ने 4 जून को बेंगलुरु भगदड़ में मरने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. आरसीबी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी. उसने कहा कि यह सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता, करुणा और समर्थन का प्रतीक है.

जश्न के दौरान हुई थी घटना

यह दुखद घटना एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई थी, जिसमें भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे. इस घटना के बाद आरसीबी ने 84 दिनों में पहली बार सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने यह भी बताया कि संकट के समय मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने RCB केयर फंड (RCB CARES) की शुरुआत की है.

आरसीबी का बड़ा ऐलान

फ्रेंचाइजी ने अपने पोस्ट में लिखा, ''4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया. हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया. वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने का एक हिस्सा थे. उनकी अनुपस्थिति हम सभी की यादों में गूंजती रहेगी.'' आरसीबी की टीम पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल जीती थी.

आरसीबी ने क्या कहा?

RCB ने आगे कहा, ''कोई भी सहायता उनके द्वारा छोड़ी गई जगह को कभी नहीं भर सकती. लेकिन पहले कदम के तौर पर और गहरे सम्मान के साथ RCB ने उनके परिवारों को 25 लाख रुपये की राशि दी है. यह सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल का वादा है.''