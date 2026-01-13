Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट32, 28, 25... WPL में किसी गेंदबाज को बर्बाद करने में सबसे आगे है RCB, ये रिकॉर्ड देख कांप जाएगी विरोधी टीम

32, 28, 25... WPL में किसी गेंदबाज को बर्बाद करने में सबसे आगे है RCB, ये रिकॉर्ड देख कांप जाएगी विरोधी टीम

WPL 2026 के 5वें मैच में RCB की स्टार ओपनर ग्रेस हैरिस ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए यूपी वारियर्स के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए. उन्होंने चौके से पारी का आगाज किया और इसके बाद ऐसा कोई ओवर नहीं रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने गेंद को सीमा रेखा के पार नहीं भेजा. ग्रेस हैरिस नाम के तूफान के कारण सबसे ज्यादा नुकसान यूपी वारियर्स की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन को हुआ.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:21 PM IST
WPL में किसी गेंदबाज को बर्बाद करने में सबसे आगे है RCB
WPL में किसी गेंदबाज को बर्बाद करने में सबसे आगे है RCB

Royal Challengers Bengaluru Women vs UP Warriorz Women: महिला प्रीमियर लीग 2026 में स्मृति मंधाना की टीम जीत की पटरी पर सवार है. सोमवार, 11 जनवरी को खेले गए मुकाबले में RCB महिला टीम ने यूपी वारियर्स महिला को 9 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की. नवी मुंबई में खेले गए मैच में पहले आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वारियर्स को 143 रनों पर रोका और फिर इस लक्ष्य को महज 12.1 ओवरों में हासिल कर सनसनी मचा दी. 

WPL 2026 के 5वें मैच में RCB की स्टार ओपनर ग्रेस हैरिस ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए यूपी वारियर्स के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए. उन्होंने चौके से पारी का आगाज किया और इसके बाद ऐसा कोई ओवर नहीं रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने गेंद को सीमा रेखा के पार नहीं भेजा. ग्रेस हैरिस नाम के तूफान के कारण सबसे ज्यादा नुकसान यूपी वारियर्स की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन को हुआ.

डिएंड्रा डॉटिन के एक ओवर में बने 32 रन

144 रनों का पीछा करते हुए ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना ने आरसीबी को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए 137 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप की. हैरिस ने 40 गेंदों पर 85 रनों की अद्भुत पारी खेली. दाएं हाथ की आक्रामक बल्लेबाज ने 212.50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 10 चौके और 5 छक्के जड़े. ग्रेस हैरिस ने यूपी वारियर्स की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन को आड़े हाथों लिया और उनके एक ओवर में 32 रन बनाकर सनसनी मचा दी. 

ये लम्हा RCB की बैटिंग पारी के छठे ओवर में आया. पावरप्ले के आखिरी ओवर में ग्रेस हैरिस यूपी वारियर्स पर कहर बनकर टूटीं और डिएंड्रा डॉटिन को बर्बाद कर दिया. इस ओवर में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के उड़ाए. साथ ही डॉटिन ने एक नो बॉल और एक वाइड डाला और इस ओवर में कुल 32 रन बने. इसके साथ ही डिएंड्रा डॉटिन भारत की स्नेह राणा के साथ WPL में किसी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाली गेंदबाज बन गईं.

गेंदबाज को बर्बाद करने में सबसे आगे है RCB

बता दें कि WPL में किसी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में RCB से आगे कोई नहीं है. ये ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड है, जिसे देखकर विरोधी टीमें कांप जाएगी. जी हां, महिला प्रीमियर लीग में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है, जब किसी गेंदबाज के एक ओवर में 25 या इससे अधिक रन बने हैं, उसमें से 3 बार ये कारनामा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किया है. 

WPL में सबसे महंगे ओवर

32 रन - स्नेह राणा, डीसी बनाम जीजी, नवी मुंबई 2026
32 रन - डिएंड्रा डॉटिन, यूपीडब्ल्यू बनाम आरसीबी, नवी मुंबई 2026 *
28 रन - दीप्ति शर्मा, यूपीडब्ल्यू बनाम आरसीबी, लखनऊ 2025
25 रन - तनुजा कंवर, जीजी बनाम आरसीबी, ब्रेबोर्न

डिएंड्रा डॉटिन से पहले WPL 2025 में यूपी वारियर्स की दीप्ति शर्मा के एक ओवर में RCB के बल्लेबाजों ने 28 रन लूट लिए थे. वहीं, गुजरात जायंट्स की गेंदबाज तनुजा कंवर के एक ओवर में RCB ने 25 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: ODI में विराट की ठाठ का इस आंकड़े से लगाए अंदाजा... 5 बार किया ये करिश्मा, सचिन पूरे करियर में सिर्फ एक बार कर सके

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

