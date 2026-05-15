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Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान में कहर बरपाने वाले खूंखार गेंदबाज की चमकी किस्मत, IPL 2026 के बीच RCB ने लिया चौंकाने वाला फैसला

पाकिस्तान में कहर बरपाने वाले खूंखार गेंदबाज की चमकी किस्मत, IPL 2026 के बीच RCB ने लिया चौंकाने वाला फैसला

Who is Richard Gleeson: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ में एक कदम रख भी दिया है, लेकिन इस बीच फ्रेंचाइजी ने टीम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. RCB की टीम में 34 साल के खतरनाक तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है. हाल ही में हुए PSL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लिश पेसर रिचर्ड ग्लीसन को आरसीबी ने बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी टीम में शामिल किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 04:45 PM IST
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Richard Gleeson entry in RCB (Screengrab/X)
Richard Gleeson entry in RCB (Screengrab/X)

Who is Richard Gleeson: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है. डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ में एक कदम रख भी दिया है, लेकिन इस बीच फ्रेंचाइजी ने टीम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. RCB की टीम में 34 साल के खतरनाक तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है. हाल ही में हुए PSL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लिश पेसर रिचर्ड ग्लीसन को आरसीबी ने बतौर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी टीम में शामिल किया है. ग्लीसन को श्रीलंकाई तेज गेंदबाज नुवान तुषारा के स्थान पर मौका मिला है, जो चोटिल होने की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने गुरुवार (15 मई) को सोशल मीडिया पर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी.

आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने श्रीलंकन पेसर नुवान तुषारा को रिटेन किया था, जो पिछले साल चैंपियन टीम का हिस्सा भी थे. हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही वो चोटिल हो गए और बिना एक भी मैच खेले पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. अब RCB ने उनकी जगह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को टीम में शामिल किया है.

कौन हैं रिचर्ड ग्लीसन?

रिचर्ड ग्लीसन इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो डेथ ओवरों के विशेषज्ञ माने जाते हैं. आईपीएल में वो इससे पहले दो टीमों की तरफ से खेल चुके हैं. 2024 में CSK ने उन्हें शामिल किया था और उन्हें 2 मैच खेलने का मौका मिला. 2025 में ग्लीसन मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने और सिर्फ एक मुकाबला खेल सके. ओवरऑल रिचर्ड ग्लीसन ने आईपीएल में अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 3 विकेट चटकाए हैं. इंग्लैंड के लिए उन्होंने 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में प्रतिनिधित्व किया है और 9 विकेट झटके हैं.

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PSL 2026 में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

34 साल के तेज गेंदबाज को पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. हाल ही में हुए PSL 2026 में रिचर्ड ग्लीसन इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का हिस्सा थे. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में 12 बल्लेबाजों का शिकार किया. अपनी टीम को टॉप-4 में पहुंचाने में ग्लीसन का अहम रोल रहा था.

RCB की तरफ से मिलेगा खेलने का मौका?

रिचर्ड ग्लीसन को बतौर रिप्लेसमेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1.6 करोड़ रुपये में साइन किया है. RCB में पहले से जोश हेजलवुड और जैकब डफी जैसे स्टार तेज गेंदबाज मौजूद हैं. ऐसे में ग्लीसन के खेलने की उम्मीद कम है. हालांकि, अगर किसी को चोट लगी तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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