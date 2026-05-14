IPL 2026 Playoffs Equation: RCB पर अभी भी गिर सकती है गाज... 16 प्वाइंट्स पाकर भी नहीं है सेफ, समझिए पूरा गणित

IPL 2026 Playoffs: आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम प्रचंड फॉर्म में है. आरसीबी ने बुधवार को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ छह विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद टीम के 16 प्वाइंट्स हो गए हैं, लेकिन प्लेऑफ में क्वालीफाई का ठप्पा नहीं लगा है. अभी भी आरसीबी की टीम सेफ नहीं है. प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए एक टीम को कम से कम 16 प्वाइंट्स की दरकार होती है, लेकिन आरसीबी आखिर क्यों नहीं सेफ है इसके पीछे का गणित हम आपको समझाते हैं.

टॉप पर है आरसीबी

आरसीबी की टीम प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. विराट कोहली ने 105 रन की नाबाद पारी खेली. प्लेऑफ में पहुंचने के उनके सपनों को इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है. हालांकि, अभी सिर्फ टीम के पास 2 मैच बाकी हैं और वे अभी भी टॉप- 4 से बाहर हो सकते हैं. इसकी पीछे की वजह है कि अभी गुजरात, चेन्नई और राजस्थान की टीमें भी 18 पाइंट्स तक पहुंचने की रेस में है.

कैसे बाहर हो सकती है आरसीबी?

अगर आरसीबी अपने दो मैच हार जाती है तो टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आरसीबी के दोनों मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के खिलाफ हैं. टीम 16 प्वाइंट्स पर ही अटक जाएगी. अगर वे अपना एक मैच जीत भी जाते हैं, तो उनके 18 पॉइंट हो जाएंगे और फिर मामला नेट रन रेट पर आकर अटक सकता हैच. तीन टीमों - गुजरात टाइटन्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के पास 18 पॉइंट तक पहुंचने का मौका है. ऐसे में RCB सिर्फ नेट रन रेट के आधार पर प्लेऑफ में अपनी जगह गंवा सकती है.

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गुजरात के पास गोल्डन चांस

पॉइंट्स टेबल में RCB के टॉप पर होने के बावजूद, अभी टॉप 4 में जगह बनाने का सबसे अच्छा मौक़ा गुजरात टाइटन्स के पास है. Star Sports के अनुसार, शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 94.8 प्रतिशत है. RCB 92.6 प्रतिशत संभावना के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (64.7) और पंजाब किंग्स (62.8) का नंबर आता है. चेन्नई सुपर किंग्स 41.7 प्रतिशत संभावना के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की संभावना अभी 40.6 प्रतिशत है.