IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने जीता करोड़ों फैंस का दिल, दर्द से कराह रहे थे विरोधी कप्तान, कंधे का सहारा देकर मैदान से पहुंचाया बाहर

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सामने जीत के लिए 176 रनों का टारगेट रखा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनर फिल साल्ट ने 38 गेंदों पर 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने 19.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 179 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

क्रुणाल पांड्या ने जीता करोड़ों फैंस का दिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम भले ही यह मैच हार गई, लेकिन उसके ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की बहुत चर्चा हो रही है. क्रुणाल पांड्या टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं. क्रुणाल पांड्या ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इस मैच में कुछ ऐसा किया, जिससे उन्होंने भारत के करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल जब रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे और वो दर्द से कराह रहे थे, तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाड़ी क्रुणाल पांड्या ने अपने कंधे का सहारा देकर अक्षर पटेल को मैदान से बाहर पहुंचाया.

(@JonahAbraham26) April 18, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े अक्षर पटेल

बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के दौरान 16वें ओवर में उनके कप्तान अक्षर पटेल क्रैम्प्स (मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए. जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आए, तो वह अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने दो चौके लगाकर रन चेज को आगे बढ़ाया. लेकिन, चिंता की शुरुआत 14वें ओवर में हुई. अक्षर पटेल दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद फिजियो को तुरंत मैदान पर आकर खेल रोकना पड़ा. हालांकि अक्षर पटेल उठकर दोबारा खेलने लगे, लेकिन यह साफ था कि वह पूरी तरह से फिट नहीं थे.

क्रुणाल पांड्या ने कंधे का सहारा देकर मैदान से पहुंचाया बाहर

16वें ओवर में अक्षर पटेल की यह समस्या फिर से बढ़ गई और इस बार दर्द को सहन करना मुश्किल हो रहा था. फिजियो और क्रिकेटर आशुतोष शर्मा मिलकर एक बार फिर अक्षर पटेल का इलाज करने के लिए मैदान पर दौड़े. जैसे-जैसे क्रैम्प्स बढ़ता गया, अक्षर पटेल को मजबूरन 'रिटायर हर्ट' होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा, उन्हें हर कदम उठाने में काफी तकलीफ हो रही थी. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या आगे आए और उन्होंने विरोधी टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल को आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर अपने कंधे का सहारा देते हुए मैदान से बाहर पहुंचाया. सोशल मीडिया पर इस घटना की फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. क्रुणाल पांड्या के जेस्चर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.