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Hindi Newsक्रिकेटगुजरात टाइटंस के खिलाफ हार से फंस गई RCB, प्लेऑफ में पहुंचना अब नहीं रहा आसान? समझें पूरा समीकरण

गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार से फंस गई RCB, प्लेऑफ में पहुंचना अब नहीं रहा आसान? समझें पूरा समीकरण

RCB Playoff Qualification Scenario: गुजरात टाइटंस के खिलाफ करारी शिकस्त से आरसीबी का मनोबल हिल गया है. ये टूर्नामेंट अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां एक हार से प्लेऑफ की राहें मुश्किल हो जाती है. हालांकि, आरसीबी के लिए काम अभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अगले मैच में भी हार का सामना करना पड़ा तो प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:33 PM IST
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RCB playoff Qualification Scenario (PHOTO- IPLT20.COM)
RCB playoff Qualification Scenario (PHOTO- IPLT20.COM)

RCB Playoff Qualification Scenario: आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां से हर मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. इस स्टेज पर 1-2 हार से प्लेऑफ का सारा समीकरण बदल जाता है. गुरुवार (30 अप्रैल) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया. वैसे तो रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम की इस सीजन में ये सिर्फ तीसरी हार है, लेकिन ये टूर्नामेंट जिस स्टेज पर है, वहां जीत पर ब्रेक लगना डिफेंडिंग चैंपियन के लिए महंगा साबित हो सकता है. आरसीबी ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं. 6 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में बेंगलुरु के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. आईपीएल 2026 में पहली बार आरसीबी की टीम ऑलआउट हो गई. गुजरात टाइटंस ने 156 रनों का पीछा 25 गेंद शेष रहते कर लिया.

आरसीबी के लिए प्लेऑफ नहीं आसान?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ करारी शिकस्त से आरसीबी का मनोबल भी हिला होगा. ये टूर्नामेंट अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां एक हार से प्लेऑफ की राहें मुश्किल हो जाती है. आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में हमने कई बार ऐसा होते देखा है जब आधा सफर तय करने के बाद भी टीमें पिछड़ जाती है. हालांकि, आरसीबी के लिए काम अभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अगले मैच में भी हार का सामना करना पड़ा तो प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा.

5 में से कम से कम 2 मुकाबले जीतने होंगे

आईपीएल के पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखें तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंक जरूरी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खाते में फिलहाल 6 जीत के साथ 12 अंक हैं. RCB प्लेऑफ के पास तो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी टॉप-4 में क्वालीफाई करने से दो जीत दूर है. आरसीबी का अगला मुकाबला गुरुवार, 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा. अगर इस मैच में भी रजत पाटीदार एंड कंपनी को हार मिलती है तो उनपर काफी दबाव बढ़ जाएगा.

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आरसीबी के बाकी बचे मुकाबले

गुरुवार, 7 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, इकाना स्टेडियम (लखनऊ)
रविवार, 10 मई: बनाम मुंबई इंडियंस, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम (रायपुर)
बुधवार, 13 मई: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम (रायपुर)
रविवार, 17 मई: बनाम पंजाब किंग्स, धर्मशाला
शुक्रवार, 22 मई: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (हैदराबाद)

यह भी पढ़ें: जमीन से टकराई गेंद, फिर भी रजत पाटीदार हुए आउट, RCB का शोर मचाना सही या गलत? जानें क्या कहता है नियम

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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